Sanremo 2024: Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini co-conduttrici

(Adnkronos) – Cast al completo per la conduzione delle cinque serate di Sanremo 2024. Il Direttore Artistico, Amadeus, ha svelato al Tg1, in collegamento con il Glass Box di Viva Rai2!, le co-conduzioni mancanti: il mercoledì sarà la volta di Giorgia, cantante dalle straordinarie doti vocali, veterana del Festival oltre che vincitrice nel 1995; il giovedì Teresa Mannino, artista strepitosa della tv, del teatro e del cinema; il venerdì Lorella Cuccarini, l’eclettica conduttrice televisiva, cantante, attrice e ballerina. Per la finale il suo grande amico Fiorello con il quale ha esordito nella sua prima edizione di Sanremo e chiude la sua quinta. Per la prima serata, nella veste di super ospite e co-conduttore, Amadeus aveva già annunciato il vincitore della scorsa edizione Marco Mengoni. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)