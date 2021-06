San Salvario, piano di incremento delle ecoisole

Più ecoisole per la raccolta differenziata a San Salvario. Il Consiglio comunale ha approvato una mozione della consigliera Federica Scanderebech (Forza Italia), in cui si chiede più attenzione e diffusione delle ecoisole informatizzate installate in via sperimentale negli ultimi mesi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Il documento impegna la Giunta a prevedere un piano di incremento delle ecoisole con aperture posteriore a San Salvario – di cui oggi solo circa un terzo è fornita – onde evitare il più possibile il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in strada come avvenuto nel primi mesi di sperimentazione.