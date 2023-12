Ricerca NetRetail Books: L’eCommerce trasforma le abitudini di lettura degli italiani

(Adnkronos) – La possibilità di acquistare libri online incentiva la lettura. Secondo lo studio NetRetail Books, uno studio sulle abitudini di lettura e gli acquisti digitali di libri degli italiani, realizzato da Netcomm il Consorzio per il commercio digitale italiano con il supporto di Amazon , l'eCommerce riveste un ruolo cruciale nel promuovere la lettura in Italia. Circa la metà dei lettori (52,7%) afferma di leggere di più grazie alle librerie online, sottolineando il contributo positivo del digitale al mondo della letteratura. I risultati della ricerca sono stati approfonditi in una tavola rotonda durante la fiera "Più libri più liberi" a Roma presso la Sala Aldus del centro congressi La Nuvola. "https://nuovasocieta.it/wp-content/uploads/2023/12/Servizio_piulibri.mp4"—culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)