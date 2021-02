“Riaccendiamo insieme la città”, il Comitato giovani uniti per Torino scende in campo

Il Comitato giovani uniti per Torino inizia la campagna in previsione delle amministrative. “Riaccendiamo Torino insieme” è lo slogan scelto per i 1000 manifesti affissi in città.

“Le elezioni del nuovo Sindaco di Torino rappresentano un passaggio fondamentale per il futuro della città. Lanciamo un appello a tutti e ai giovani in particolare: ogni torinese ha toccato con mano cosa significhi essere amministrati da una politica priva di visione e competenza. In questa fase storica capace di delineare il futuro di Torino occorre non essere indifferenti. L’appuntamento elettorale si avvicina ed è, quindi, necessario riunire tutti coloro che sono interessati a dare concretezza a temi inerenti i giovani, il lavoro, l’ambiente, la cultura, la formazione, il turismo, lo sviluppo del territorio per dare così vita al rilancio di Torino”, dichiara Tommaso Varaldo, Presidente del Comitato giovani uniti per Torino.

“Don Milani disse ai giovani A che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca?. Sporchiamoci le mani mettendoci la faccia: partecipiamo al rilancio della nostra Torino, non stiamo a guardare. L’appuntamento elettorale che sceglierà il nuovo Sindaco è per noi giovani un appuntamento con il futuro. Invitiamo tutti a unirsi all’impegno del Comitato”, conclude Varaldo.