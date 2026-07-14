Regole per montare un ponteggio nel rifacimento del tetto: normativa, obblighi e sistemi di protezione

Rifare il tetto è, dal punto di vista della sicurezza, uno dei lavori edili più delicati. È il momento in cui la prevenzione delle cadute dall’alto smette di essere teoria e diventa una serie di scelte pratiche.

E da quelle scelte dipende la sicurezza di chi lavora in quota.

Chi si occupa di questi cantieri lo sa bene: la differenza tra un intervento sicuro e uno pericoloso sta quasi sempre in un ponteggio montato come si deve.

In questa guida abbiamo raccolto le regole principali sul montaggio del ponteggio quando si rifà una copertura. L’idea è darti un quadro chiaro di cosa prevede la legge e di quali protezioni servono prima di salire sul tetto.

L’obbligo del ponteggio: cosa dice la normativa

Partiamo dalla domanda più semplice: il ponteggio è davvero obbligatorio? Sì.

La normativa italiana, in particolare il D.Lgs. 81/2008 (il cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), impone misure di protezione contro le cadute quando si lavora a più di 2 metri da un piano stabile. Un tetto, ovviamente, sta ben oltre questa soglia.

C’è una convinzione sbagliata piuttosto diffusa tra i privati: pensare che per un lavoretto breve si possa improvvisare qualcosa. Non funziona così. La legge guarda all’altezza della caduta, non a quanto dura il lavoro.

Cadere da sei metri fa gli stessi danni sia che tu ci resti un’ora, sia che tu ci lavori una settimana.

Esistono anche soluzioni alternative al ponteggio classico, come le linee vita o i lavori su fune, adatte a interventi mirati. Ma quando si rifà l’intera copertura, con tutto il materiale da spostare, il vecchio manto da smaltire e quello nuovo da posare, il ponteggio perimetrale resta la protezione più affidabile.

In questi casi l’operatore si aggancia a un sistema di ancoraggio permanente: un kit linea vita a norma diventa allora l’elemento che, di fatto, sostiene la sicurezza di chi lavora in copertura.

Non è un caso: nella scala delle misure di sicurezza, la protezione collettiva viene sempre prima di quella individuale.

Il PiMUS: il documento che tiene in piedi il cantiere

Prima ancora di montare la struttura, deve esistere il PiMUS, cioè il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio. È un documento su cui non si può chiudere un occhio.

L’articolo 134 del D.Lgs. 81/08 lo rende obbligatorio in ogni cantiere che usa un ponteggio, e impone che una copia sia sempre disponibile sul posto, a disposizione degli organi di controllo.

Non è una formalità: il PiMUS descrive come va montata la struttura in quello specifico cantiere, definendo ancoraggi, sequenze di lavoro e configurazioni.

Un esempio aiuta a capire perché conta davvero. Un tetto a falde inclinate richiede scelte diverse rispetto a una facciata dritta, perché ha bisogno del parapetto di sommità. Questo parapetto deve superare il livello della gronda, così da fare da barriera per chi lavora sulla copertura.

Se non è previsto nel PiMUS, semplicemente non verrà realizzato. Ecco perché scrivere bene questo documento fa tutta la differenza.

Chi può montare il ponteggio

Il montaggio e lo smontaggio devono avvenire sotto la sorveglianza di un preposto e per mano di operatori formati, con l’abilitazione specifica prevista dall’Accordo Stato-Regioni. È un requisito che, purtroppo, viene ancora violato spesso.

Occhio a chi propone di montare la struttura con manovali generici per far scendere il preventivo. Il montatore di ponteggi fa una formazione di 28 ore, con aggiornamenti periodici.

È quella formazione a permettergli di leggere il libretto del ponteggio, capire quando un ancoraggio non tiene e fermarsi se il meteo non consente di lavorare in sicurezza.

Un’altra cosa importante: in cantiere devono esserci sempre la copia dell’autorizzazione ministeriale del ponteggio e le istruzioni del fabbricante. Senza questi documenti, un ponteggio a norma non lo è.

I requisiti tecnici per un ponteggio a norma

Vediamo ora cosa rende un ponteggio conforme. Alcune cose le impone direttamente la legge, altre le insegna l’esperienza di cantiere.

Basamento stabile . La struttura va appoggiata su superfici capaci di reggere il carico. Basette regolabili e tavole ripartitrici sono la norma, non un extra: il terreno che cede è tra le cause più frequenti di crollo.

. La struttura va appoggiata su superfici capaci di reggere il carico. Basette regolabili e tavole ripartitrici sono la norma, non un extra: il terreno che cede è tra le cause più frequenti di crollo. Ancoraggi alla struttura. Il ponteggio da solo non sta in piedi. Va ancorato all’edificio seguendo lo schema previsto, rispettando numero e posizione degli attacchi. Basta togliere un solo ancoraggio per mettere a rischio l’intera struttura.

Il ponteggio da solo non sta in piedi. Va ancorato all’edificio seguendo lo schema previsto, rispettando numero e posizione degli attacchi. Basta togliere un solo ancoraggio per mettere a rischio l’intera struttura. Parapetti a norma . L’articolo 138 del D.Lgs. 81/08 fissa l’altezza minima del parapetto a 95 cm, con corrente intermedio e tavola fermapiede. Quest’ultima è fondamentale: impedisce a utensili e materiali di cadere sui piani sottostanti.

. L’articolo 138 del D.Lgs. 81/08 fissa l’altezza minima del parapetto a 95 cm, con corrente intermedio e tavola fermapiede. Quest’ultima è fondamentale: impedisce a utensili e materiali di cadere sui piani sottostanti. Sottoponte di sicurezza. Ogni piano di lavoro deve avere il suo sottoponte, posto a non più di 2,5 metri, in modo da fermare un’eventuale caduta.

C’è poi un accorgimento a cui prestare attenzione: quando la caduta dalla gronda supera i tre metri, la normativa tecnica prevede il ponte da lattoniere, sistemato al massimo un metro sotto il bordo del tetto, per proteggere chi lavora sul perimetro della copertura.

Le reti anticaduta: una protezione in più

Il ponteggio è l’ossatura del sistema di sicurezza, ma da solo non copre ogni rischio. Quando si rifà un tetto vola parecchio materiale (pezzi di tegola, elementi metallici, frammenti di guaina), e a questo si aggiunge la possibilità che qualcuno perda l’equilibrio verso l’esterno.

Qui entrano in gioco le reti di protezione, regolate dalle norme UNI EN 1263-1 e 1263-2.

Sono dispositivi di protezione collettiva pensati per assorbire l’energia di una caduta e trattenere i detriti prima che arrivino a terra o nelle aree vicine. Se vuoi capire meglio come funzionano, quali tipi esistono e quando diventano obbligatorie, trovi tutto nell’approfondimento su quando è obbligatoria la rete anticaduta per ponteggi .

Un aspetto che spesso si dimentica è l’area sotto il ponteggio: non è detto che sia una zona sicura. Va delimitata e segnalata bene, perché anche un piccolo frammento in caduta può fare male a chi passa.

Nei cantieri in città, dove il marciapiede corre a ridosso della struttura, questo vale ancora di più.

Ponteggio su proprietà privata e rapporti con i vicini

Chiudiamo con una situazione che capita spesso. Per rifare il tetto può servire appoggiare il ponteggio, anche solo in parte, sulla proprietà del vicino.

Dal punto di vista legale, il vicino non può dire di no senza un motivo valido. Il Codice Civile riconosce il diritto di accedere al fondo altrui quando è l’unica strada tecnicamente possibile per fare i lavori, a patto di riparare eventuali danni e di disturbare il meno possibile.

Il consiglio è di mettere nero su bianco un accordo prima di iniziare: si evitano liti e si tengono buoni i rapporti di vicinato.

In conclusione

Si dice spesso che la sicurezza non sia un costo ma un investimento. E i numeri sulle cadute dall’alto in edilizia, ogni anno, lo confermano.

Montare un ponteggio a norma per rifare un tetto richiede tempo, documenti e persone qualificate, e costa di più rispetto alle soluzioni improvvisate. Ma il motivo vero per fare le cose per bene non è la paura della multa.

È la sicurezza di chi sale in copertura e ha tutto il diritto di tornare a terra sano e salvo.