“Quote rosa? No, quote di felicità.” Guido DeCarli smonta la diversity performativa e propone un nuovo paradigma per il benessere organizzativo

C’è una parola che mette tutti d’accordo eppure quasi nessuno sa davvero come misurarla: felicità. Non come stato d’animo individuale, ma come indicatore sistemico. È su questa parola che Guido DeCarli, esperto di leadership e autore del libro Leadership oltre le barriere , decide di spostare il baricentro della discussione. E lo fa con una provocazione che lascia poco spazio ai fraintendimenti: “Quote rosa? No, quote di felicità”.

Non è una battuta, né una forzatura retorica. È un colpo chirurgico inferto a un certo modo di intendere la “diversity & inclusion”, ridotta spesso a esercizio cosmetico per i bilanci sociali. DeCarli non attacca l’inclusività. Attacca la sua banalizzazione. E invita a ridefinirla da cima a fondo.

“Abbiamo sostituito la meritocrazia con le metriche. E abbiamo confuso la presenza femminile con la cultura femminile. Sono due cose radicalmente diverse.”

In un sistema dove ogni innovazione viene rapidamente incorporata nel marketing, il rischio è trasformare anche i diritti in slogan. Le “quote rosa” diventano allora un simbolo spento, incapace di trasformare davvero la cultura organizzativa. Per DeCarli, serve un passaggio ulteriore: dal gestire le presenze al nutrire le presenze emotive.

La comparazione tra i due modelli quello performativo e quello trasformativo è netta. Il primo si accontenta di riequilibrare numericamente i ruoli, sperando che da questo derivi un cambiamento spontaneo. Il secondo si interroga invece su quali energie vengono portate in azienda, con quali valori, con quali effetti sistemici.

“Non basta mettere una donna in un consiglio di amministrazione. Bisogna domandarsi: che tipo di leadership rappresenta? Che tipo di felicità diffonde?”

Lo so, è fastidioso sentirlo. Ma è proprio qui che si gioca tutto.

Il punto non è più chi guida, ma cosa accade alle persone quando vengono guidate. E qui entra in gioco la proposta di DeCarli: abbandonare l’ossessione per l’eguaglianza meccanica e aprirsi a una misurazione del benessere come fattore competitivo, etico e narrativo. In altri termini, non promuovere più le “quote rosa” come risposta al problema, ma creare contesti in cui il fiorire umano sia la precondizione della performance.

La felicità, in questa prospettiva, non è un premio. È un segnale. Quando le persone stanno bene, l’organizzazione funziona. Quando non succede, non servono corsi di formazione: serve un cambiamento di mentalità.

Ecco perché DeCarli ha sviluppato una struttura basata su sei meta-attitudini: integrità, energia, autocontrollo, presenza, intelligenza realizzativa, autoevoluzione. Un sistema operativo umano, non tecnico. Che può essere allenato, ma solo se prima viene riconosciuto.

È una posizione scomoda, soprattutto per chi ha costruito carriere intere sulla gestione dei KPI, dei turnover e delle compliance. Ma proprio per questo, necessaria. Perché smaschera il vuoto semantico in cui spesso galleggiano i discorsi aziendali.

A chi gli chiede se non sia troppo rischioso puntare su qualcosa di così intangibile, DeCarli risponde con una metafora potente: “Il denaro è intangibile. Eppure governa il mondo. La felicità è uguale. Solo che non sappiamo ancora leggerla”. Qui la provocazione si fa teoria. E la teoria si fa proposta concreta.

Il testo, edito in formato agile e diretto, non propone formule. Propone criteri. Non crea esperti, crea domande. Perché, come dice l’autore, “una leadership senza consapevolezza affettiva è solo autorità vuota”.

Chi si aspetta l’ennesimo manuale di business resterà spiazzato. Chi cerca invece una cornice nuova per ripensare la leadership e la vita dentro le aziende troverà una mappa utile, onesta, radicale.

Non è un manifesto ideologico. È un cambio di coordinate. E se inizieremo a chiedere felicità anziché solo efficienza, potremmo scoprire che le aziende possono essere anche luoghi in cui si fiorisce, non solo si produce.