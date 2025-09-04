E’ morto Giorgio Armani. Icona del made in Italy. Mattarella. “Un maestro della moda simbolo del genio italiano nel mondo”

E’ morto Giorgio Armani,icona del made in Italy. Aveva 91 anni.

Uno stilista e un uomo che ha lasciato il segno con uno stile inconfondibile nella moda e nell’immaginario collettivo internazionale.

Armani fino a quando gli è stato possibile è stato sempre presente alle sfilate della sua maison.

Nato a Piacenza nel 1934 è indissolubilmente legato a Milano.

Il suo percorso professionale inizia dalla gavetta, come commesso presso la Rinascente nel 1956, interruppe gli studi a Medicina per il servizio militare obbligatorio.

L’incontro decisivo per la moda fu con lo stilista e imprenditore biellese Nino Cerruti che lo coinvolse nel ridisegnare la linea del marchio Hitman. E’ il passo decisivo in cui avviò il suo indiscusso talento fatto di rigore, modernità e praticità con una linea prestigiosa e inconfondibile che gli assicurato un successo imprenditoriale mondiale che perdura .

Della miriade di ricordi e attestati di stima da tutto il mondo riportiamo quanto espresso, significativamente insieme in una nota, da familiari e dipendenti del gruppo: “Oggi, con profonda commozione, sentiamo il vuoto che lascia chi questa famiglia l’ha fondata e fatta crescere con visione, passione e dedizione. Ma è proprio nel suo spirito che insieme, noi dipendenti e i familiari che sempre hanno lavorato al fianco del signor Armani, ci impegniamo a proteggere ciò che ha costruito e a portare avanti la sua azienda nella sua memoria, con rispetto, responsabilità e amore e ci impegniamo a proteggere ciò che ha costruito e a portare avanti la sua azienda nella sua memoria, con rispetto, responsabilità e amore”.

Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa

di quello che ha definito “maestro dello stile e della moda, simbolo del genio italiano nel mondo. Una personalità schiva e riservata dalla costante e instancabile creatività che nella sua carriera ha ridefinito i canoni dell’eleganza a livello internazionale. La sua sofisticata semplicità, la sua cura per la qualità e l’attenzione ai dettagli hanno ispirato generazioni di stilisti”.

Se ne va un altro protagonista dell’Italia ma il contesto familiare e lavorativo da lui creato e voluto , contribuiranno a rendere il suo stile di successo anche nel futuro.