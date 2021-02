Quali sono i metodi di pagamento più popolari nei casinò online Italiani?

Effettuare transazioni sicure quando si gioca in un casinò online è fondamentale per avere una buona esperienza di gioco. Sarebbe davvero un problema se dopo una transazione rischiassi di perdere il tuo denaro oppure se i metodi di pagamento proposti dal casinò online trattenessero una buona percentuale del tuo denaro. Nel corso del tempo però sempre più casinò online hanno iniziato ad offrire agli scommettitori una grande varietà di metodi di pagamento riconosciuti a livello internazionale.

In questo modo il giocatore può scegliere quello che più preferisce. Ogni metodo di pagamento ha dei limiti di deposito e di prelievo differenti, inoltre cambiano anche le tempistiche nei depositi e nei prelievi. Sarebbe inoltre un problema se il casinò online mettesse a disposizione dei metodi di pagamento sconosciuti che non rispecchiano nessuno di quelli utilizzati dal giocatore. Andiamo a vedere insieme adesso quali sono i metodi di pagamento più popolari nei casinò online.

I metodi di pagamento più popolari nel gambling

I casinò online offrono una moltitudine di metodi di pagamento. Alcuni sono molto diffusi anche al di fuori del mondo dei casinò online, altri invece vengono utilizzati molto specialmente in questo ambito.

VISA e Mastercard

VISA e Mastercard sono due sistemi di pagamento che si basano sull’utilizzo di carte di credito. Questo significa che il giocatore inserendo il numero della sua carta e il codice che si trova sul retro potrà effettuare delle transazioni sia in entrata che in uscita. Il deposito avviene immediatamente mentre per quanto riguarda il prelievo in genere avviene entro 48 ore.

Questi metodi di pagamento si possono trovare su qualsiasi casinò online.

Maestro

Sono carte di credito che utilizzano i circuiti Mastercard. In Italia vengono utilizzate molto di meno rispetto a quelle VISA e Mastercard, tuttavia offrono un servizio di pari qualità rispetto a quelle citate precedentemente.

Neteller e Paypal

Sono due e-wallet, cioè dei portafogli online. Sono molto vantaggiosi da utilizzare perché quando vai a depositare o prelevare soldi dovrai inserire solo l’email legata al sistema di pagamento piuttosto che i numeri delle tue carte di credito o debito. Quindi i tuoi dati sono ancora più al sicuro. Inoltre per confermare la transazione l’utente deve inserire un codice che arriva come messaggio sul suo cellulare, questo lo protegge da eventuali attacchi hacker.

Paysafecard

Paysafecard è una carta prepagata che si può comprare anche nei supermercati. Questa carta è molto vantaggiosa da utilizzare perché evita allo scommettitore di inserire i dati delle sue carte di credito o debito e quindi di proteggerlo in modo migliore. Con questa carta però è possibile effettuare dei depositi ma non dei prelievi.

Postepay

Postepay è un metodo di pagamento che è utilizzato solo in Italia da giocatori Italiani. Questo infatti è legato alle Poste Italiane. È una delle carte prepagate più diffuse che si può ottenere facilmente recandosi presso un ufficio postale.

Bonifico Bancario

Da molti viene considerato come il metodo di pagamento più sicuro e affidabile. Inoltre è possibile effettuare transazioni di qualsiasi importo con estrema sicurezza. Il fattore negativo sono le tempistiche sia di deposito che di prelievo che si possono protrarre fino a 5 giorni. Inoltre nella maggior parte dei casi le banche trattengono una percentuale sul valore della transazione, quindi prima di utilizzarlo bisogna porre molta attenzione ad esso.

Criptovalute

Sono il metodo di pagamento più innovativo, ancora non vengono considerate affidabili dai casinò online con licenza AAMS, proprio per queste ragioni non è possibile trovare questo metodo di pagamento su di essi. Si può trovare questo sistema di pagamento solo sui casinò stranieri che non hanno una licenza AAMS: https://casinononaams.net. Quest’ultimi non solo accettano Bitcoin ma anche altre tipologie di criptovalute come ad esempio Ethereum, LiteCoin o Ripple, molto famose.

Quale metodi di pagamento utilizzare?

Sarai tu a scegliere quale metodo di pagamento scegliere. Ogni giocatore ha delle esigenze diverse. Come puoi vedere questi metodi di pagamento sono molto differenti fra loro e presentano dei vantaggi o svantaggi. L’unica certezza che hai è che questi pagamenti online li puoi trovare in un qualsiasi casinò con licenza AAMS. Prima di sceglierne uno leggi sul casinò quali sono i limiti di deposito e di prelievo, le tempistiche e le commissioni che il metodo di pagamento trattiene.

Conclusioni

Siamo arrivati alle conclusioni di questo articolo. I metodi di pagamento messi a disposizione sono molti, ognuno ha delle caratteristiche differenti, scegli il migliore e inizia a giocare e divertirti online.