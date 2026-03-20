Prosecco: le bollicine italiane vincono su scala mondiale

Il Prosecco è, ormai da anni, il principe dell’enologia italiana, con numeri relativi all’export a dir poco stellari. I motivi del suo successo sono diversi: sono senza dubbio da evidenziare le politiche di tutela dell’area produttiva, diventata Patrimonio Mondiale Unesco nel 2019, dall’altro, così come l’oggettiva freschezza del vino.

Il Prosecco, inoltre, ha una gradazione alcolica ridotta, il che gli permette di rispondere con efficacia alle tendenze salutiste al centro dell’attenzione ormai da anni.

Versatile e adatto a tutte le portate dei pasti, non solo all’aperitivo, il Prosecco è stato protagonista, nel 2025, di un giro d’affari di 1,6 miliardi di euro relativo all’export (fonte: Istat).

Se si guarda ai numeri complessivi delle vendite del vino italiano all’estero, con un volume che, lo scorso anno, ha superato i 5 miliardi di euro, è facile accorgersi di quanto il Prosecco sia richiesto su scala mondiale.

Fra le varie tipologie, a guidare le fila troviamo il Prosecco DOP, con una produzione di bottiglie che, sempre nel 2025, ha raggiunto il tetto delle 667 milioni di unità.

A trainare i numeri dell’export contribuisce tantissimo l’e-commerce: portali come Tannico, fra le enoteche online più apprezzate in Italia e nei Paesi di lingua anglosassone, sono caratterizzati da una sezione dedicata al Prosecco con un’ampia gamma di scelte e schede informative di alta qualità.

Questo universo dominato da attenzione al dettaglio e tutela di un territorio geologicamente unico al mondo continua a incantare il mondo.

Per rendersi conto della portata dei numeri che vedono il Prosecco protagonista basta citare il caso degli USA dove, nonostante i dazi imposti dall’amministrazione Trump sui prodotti UE e con un cambio euro-dollaro sfavorevole, i dati dell’export del Prosecco DOP reggono egregiamente.

Un motivo di profondo orgoglio per i produttori italiani sono i numeri oltralpe: la rivalità tra Francia e Bel Paese sul vino è più che nota e, nel caso del Prosecco, si parla di concorrenza agguerrita con lo champagne.

Il re delle bollicine italiane lo insidia con grinta: durante i giorni del Wine Paris Expo, è stato confermato un dato a dir poco interessante, ossia la terza posizione della Francia fra i Paesi dove il Prosecco DOC viene esportato.

Le prime due da chi sono occupati? Da USA e Regno Unito. Non c’è storia: grazie a bevibilità, prezzo accessibile e sentori che mettono d’accordo palati anche molto diversi tra loro, il Prosecco è un fenomeno mondiale che non accenna a perdere terreno.