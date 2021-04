Primo maggio contro il coprifuoco. ‘Noi usciamo da Torino: “In strada dopo le 22”

L’appello circola su Whatsapp, dove nel gruppo “Noi usciamo a Torino” sta organizzando la manifestazione di protesta contro il coprifuoco per domani sera, Primo Maggio, dopo le 22. A guidare la protesta il Coordinamento torinese per il dissenso, che è composto al suo interno da più sigle. Unico invece l’obiettivo: protestare contro le norme che limitano la libera circolazione alla sera per via dei contagi Covid.

“Si tratta di organizzare iniziative uscendo dopo le 22 senza tenere conto del coprifuoco incostituzionale. Questo dal 1 maggio in poi” spiegano nel testo del messaggio che sta circolando sui gruppi social in queste ore, lasciando intuire che quella di domani non sarà l’unica manifestazione in programma.

Gli organizzatori inoltre invitano a fare attenzione: “La Digos è ovviamente in allerta. Non possiamo trovarci lì alle 22 perché ci bloccano subito” recita un altro messaggio in cui si dà appuntamento “davanti a Palazzo Madama alle ore 21, perché a quell’ora non ci possono dire niente”. “La nostra iniziativa è a difesa della Costituzione” concludono.

Un appello simile ad un altro anonimo che circola da una settimana e che corre soprattutto sulle pagine ‘No Mask’ e ‘No Vax’. Ma queste manifestazione logicamente sono vietate, visto appunto il coprifuoco, a differenza delle tante che si svolgeranno durante la giornata sotto la Mole per le celebrazioni della Festa dei Lavoratori.

Dunque non esistono autorizzazioni da parte della Questura di Torino per altre iniziative serali.