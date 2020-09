Porta Palazzo: due giornate di apertura in prova. Si decide lunedì

Lunedì prossimo il Comitato provinciale per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza incontrerà i rappresentanti degli operatori mercatali di Porta Palazzo per valutare insieme a loro le modalità organizzative degli spazi, di gestione dei flussi di clienti e le problematiche connesse all’ordine pubblico, in vista della possibile ripresa delle attività di vendita nel mercato di Piazza della Repubblica, con eventuali due giornate di riapertura in prova la prossima settimana.

Nell’incontro previsto per lunedì si esaminerà nel dettaglio il progetto elaborato per la riapertura del mercato di Porta Palazzo, che prevede il dimezzamento del numero dei banchi, la recinzione dell’area mercatale con accessi controllati attraverso varchi presidiati e presenza consentita, contemporaneamente, a soli due clienti per ogni punto di vendita.

Così, sulla base di questo modello organizzativo e delle misure da adottare per controllare il flusso delle persone ed evitare assembramenti, il mercato potrebbe riaprire con due eventuali giornate di prova nel corso della prossima settimana, sempreché lo consentano l’evolversi del quadro sanitario e le disposizioni in merito al contenimento del contagio da Coronavirus.