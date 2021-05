Piazza San Carlo, le motivazioni della sentenza: “Appendino imprudente e negligente”

Negligenza e imprudenza. E’ come viene ritenuto l’agire della sindaca per l’organizzazione di piazza San Carlo dal giudice che l’ha condannata a sei mesi nel processo per i fatti del 3 giugno 2017 in cui più di 1500 persone rimasero ferite e due morirono durante la finale di Champions league tra Juventus e Real Madrid.

Per il giudice Maria Francesca Abenavoli Appendino ha compiuto delle scelte “frutto di un approccio frettoloso, imprudente e negligente, trascurando di assicurare il dovuto rilievo anche nella fase di formazione della decisione agli aspetti connessi alla sicurezza”.



Nelle motivazioni si legge ancora: “La sindaca, decidendo di proiettare in piazza San Carlo la finale di Champions League, ha chiesto all’amministrazione e all’organizzatore di operare in condizioni la cui criticità era evidente, disinteressandosi poi di tutti gli aspetti operativi”.

Secondo il giudice “Appendino designa per l’organizzazione dell’evento Turismo Torino e Provincia, ente strumentale della Città, che agiva in nome e per conto della stessa, omettendo di considerare che il tempo a disposizione per organizzare la manifestazione, di soli quattro giorni, non avrebbe consentito un’organizzazione meditata, completa ed efficiente, particolarmente sotto il profilo della sicurezza per la incolumità pubblica”.