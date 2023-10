Patrick Zaki, salta l’incontro al Sermig

Salta l’incontro con l’attivista Patrick Zaki al Sermig-Arsenale della Pace di Torino, in programma martedì 17 ottobre nell’ambito del programma di ‘Aspettando il Salone’ perchè “le condizioni sono cambiate” rispetto a quando era stato fatto l’invito.

“L’Arsenale della Pace da 40 anni – si legge in una nota – è una casa sempre aperta alle tante situazioni che bussano alla porta, in dialogo con persone di ogni orientamento, cultura e religione. Con questo spirito, settimane fa, avevamo accolto la richiesta del Salone del Libro di uno spazio per la presentazione dell’ultimo libro di Patrick Zaki. Le condizioni però sono cambiate. Alla luce degli avvenimenti degli ultimi giorni, crediamo non più opportuno confermare la disponibilità ad ospitare tale incontro che rischierebbe di alimentare ulteriori polemiche, divisioni e strumentalizzazioni”.