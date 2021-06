Orologi di tendenza per la stagione estiva: consigli per la scelta

Quando si parla di moda le scuole di pensiero possono essere anche molto differenti in quanto ognuno ha il suo stile e capi di abbigliamento che preferisce. Ma c’è una cosa su cui, in fondo, sono tutti d’accordo. Non c’è look completo senza i giusti accessori. Essi infatti sanno valorizzare gli abiti che si indossano e rendono le mise uniche.

La scelta degli accessori è molto personale: c’è chi preferisce pochi tocchi e chi invece abbonda. Di certo tra gli accessori moda più utilizzati e ricercati, anzi potremmo dire intramontabili, vi è l’orologio. Già, perchè possono cambiare le epoche e gli stili ma questo strumento ha sempre saputo offrire utilità pratica al dato estetico, diventando un vero e proprio classico.

D’altronde ben prima che nascessero i moderni orologi da polso l’uomo ha sempre cercato sistemi per misurare il tempo, dalla clessidra alla meridiana, fino a quando nel Trecento viene inventato l’orologio meccanico. Allora iniziarono a comparire sui campanili delle chiese e divennero delle vere e proprie opere d’arte estremamente curate e decorate. E non da meno sono gli orologi da tavolo e da taschino dei secoli scorsi.

Oggigiorno gli orologi sono molto più pratici, ma non meno belli e soprattutto ve ne sono di tutti i tipi così da adattarsi a gusti e esigenze di chi lo utilizza. Insomma, se si vuole acquistarne uno nuovo si avrà un bel da fare a sceglierne uno e sarà bene affidarsi a portali come Stileo che offrono un’ampia selezioni delle migliori novità.

Consigli per la scelta dell’orologio giusto

Quando ci si accinge a comprare un nuovo orologio per prima cosa si è mossi dall’estetica. Si sceglierà un coloro o un disegno che piacerà e diverso da quelli che abbiamo già. Ma ci possono essere tanti altri elementi che contribuiscono e aiutano nella scelta.

Ad esempio bisogna sempre pensare all’uso che se ne deve fare. Alcuni orologi infatti segnano solo l’ora, altri anche la data, altri ancora hanno il cronometro: se si è alla ricerca di uno strumento per sapere che ore sono basterà il primo tipo, se si ha bisogno di ulteriori informazioni ci si potrà orientare su questi altri modelli.

Cambia anche se si vuole farne un uso sportivo o uno più elegante. Nel primo caso ci sono molti modelli con cinturini in silicone, leggeri e pratici. Più chic invece è un orologio con cinturino in acciaio o in pelle, dalle finiture dunque più classiche. Per le donne poi ci sono anche bracciali gioiello che possono impreziosire i look.

Attenzione anche al quadrante: la tendenza degli ultimi anni è quella al minimal, con quadranti in cui le ore sono indicate solo da puntini senza numeri oppure sono scritte piccolissime. Molto belli esteticamente ma se si tratta di un regalo per persone anziane o bambini piccoli che hanno appena imparato a leggere l’orologio meglio orientarsi su altri modelli, con quadrante più grande e più chiaro.

Come abbiamo visto le tipologie di orologio sono davvero tante e se la scelta può risultare difficile, si può essere sicuri che ognuno troverà quello più adatto alle proprie esigenze e al proprio gusto!