Olimpiadi 2026, Lo Russo chiama Sala che lo gela: “Questione chiusa, nessuna collaborazione”

Non è riuscito l’affondo del sindaco di Torino Stefano Lo Russo per inserire anche la città sabauda nel programma delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano e Cortina.

Il primo cittadino già nei giorni successivi alla sua nomina aveva dichiarato di voler riaprire il dossier olimpico e tendere la mano alle città lombarde e su questo aveva avuto anche il sostegno del governatore del Piemonte Alberto Cirio.

Ma non è stato abbastanza. Infatti, il sindaco di Milano Beppe Sala ha risposto picche alle avanches. “Lo Russo mi ha anche telefonato per spiegarmi la situazione, ma per me la questione è chiusa” ha detto Sala che già nei giorni scorsi aveva rifiutato la mano tesa piemontese. “Come ho detto più volte- sottolinea- credo che le decisioni siano state già prese. Torino ha avuto l’occasione ai tempi di partecipare alle Olimpiadi”.