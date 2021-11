Nitto ATP Finals, tutti gli eventi di Torino

Dal 14 al 21 novembre il capoluogo subalpino diventa “il più grande campo di sempre”.

Al Pala Alpitour si sfidano i migliori otto giocatori al mondo e le migliori otto coppie di doppio. La città si prepara con una serie di iniziative per far vivere lo spirito dell’evento a cittadini e turisti.

“Per Torino le Nitto Atp Finals sono un grande evento di sport e – sottolinea Stefano Lo Russo Sindaco della Città di Torino – devono essere considerate anche un’occasione da vivere come un momento di festa per tutta la città. Il Fan Village allestito in piazza San Carlo per Finals Atp e il ricco programma di iniziative organizzate nei suoi spazi – aggiunge il Sindaco -, saranno per i torinesi, e per chi visiterà la nostra città nei giorni delle Finals, un luogo e un’ottima opportunità per fare festa proprio nel segno di Torino, delle sue eccellenze, dello sport e del grande tennis”.

“Le Nitto Atp Finals rappresentano un’occasione importante del territorio da cui ci aspettiamo rilevanti ritorni – spiega il Presidente Dario Gallina. – Per questo la Camera di commercio si è impegnata sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista organizzativo, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle imprese selezionate dei Maestri del Gusto, Torino DOC e Torino Cheese, per far vivere ai turisti e agli appassionati di tennis un assaggio dell’accoglienza e dell’eccellenza del territorio. La creazione del villaggio nel salotto di piazza San Carlo sarà uno strumento per realizzare il massimo coinvolgimento della città per una festa davvero diffusa”.

“L’assegnazione a Torino delle Nitto ATP Finals 2021/2025 – sottolinea Maurizio Vitale, Presidente di Turismo Torino e Provincia – ha l’obiettivo di trasformare l’evento sportivo in un’esperienza dal profondo impatto culturale, turistico e sociale per la nostra città e il Piemonte; in qualità di Official Local Tourism Agency siamo accanto alle Istituzioni per contribuire alla sua valorizzazione e promozione“.