Milan, Maldini: “Della SuperLega non ne sapevo nulla. Ma chiedo scusa ai tifosi”

Paolo Maldini chiede scusa ai tifosi del Milan, ai microfoni di Sky, prima della partita contro il Sassuolo.

Maldini spiega: “Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni per la Superlega, l’ho saputo domenica sera come tutti voi. Questa è una cosa che si è decisa ad un livello più alto rispetto al mio. Ho provato un po’ di confusione, non mi esenta di prendermi la responsabilità di scusarmi non solo con i tifosi del Milan ma dei tifosi in generale. Il Milan ha sempre rispettato i principi dello sport, è una cosa che mi sento di dire. E’ normale che un dirigente di un club nel 2021 sappia che i ricavi sono importante. Bisogna farsi delle domande, dove ci possiamo spingere? Sicuramente non cambiando i principi dello sport che sono fatti di principi, di meritocrazia”.