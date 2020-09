Mascherine tricolori scendono in piazza (anche) a Torino: basta dittatura sanitaria

Le mascherine tricolori sono scese in strada anche a Torino, in piazza Rivoli alle 17.30, per manifestare contro le scelte del Governo M5s-Pd e il premier Giuseppe Conte..

Mantenendo il distanziamento, i manifestanti si sono schierati nello stile delle ‘sentinelle in piedi’ e hanno letto un comunicato: “Questa è una manifestazione pacifica, ma determinata – hanno spiegato – Nel pieno rispetto delle distanze, con la ferma volontà di non mettere a rischio la salute di nessuno. Siamo qui oggi per compiere un atto di libertà, per dimostrare che, nonostante il clima di terrore instaurato, esistono degli italiani che non si arrendono. Per ribadire che questa situazione è figlia degli errori di chi governa, non certo dei cittadini, che fino ad oggi si sono comportati in maniera esemplare”.

Chi ha partecipato rivendicato il fatto che si tratta di una manifestazione apartitica e “indipendente dalla politica”, soprattutto “spontanea”.

Un’iniziativa nata e cresciuta sui social che ha interessati non solo Torino, come detto, ma anche in altre città italiane per chiedere innanzitutto lo “stop alla dittatura sanitaria” e il ritorno alle urne: “La parola deve tornare al popolo, non siamo noi gli untori! Nonostante la repressione e i divieti, noi manifesteremo – dicono le ‘mascherine’ nel loro ‘proclama’ – E’ un nostro diritto, ma soprattutto è un nostro dovere. Ribellarsi oggi significa amare la nostra Nazione. Perché la mascherina non è un bavaglio. Viva la libertà! Viva l’Italia!”.

Oltre una cinquantina le città italiane dove hanno manifestato le ‘mascherine tricolori’. In Piemonte, oltre a Torino, il flash mob si è tenuto anche a Cuneo, Novara, Vercelli e in Provincia di Alessandria a Casale Monferrato e Tortona.