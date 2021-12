Marco Giusta nuovo coordinatore del Torino Pride

L’ex assessore Marco Giusta è il nuovo coordinatore del Torino Pride che prende il posto di Alessandro Battaglia.

Una nomina che l’ex sindaca Chiara Appendino commenta con orgoglio: “Una notizia che mi riempie di gioia e che è un segnale di garanzia rispetto a una concreta continuità sul tema dei diritti. L’ho sempre detto e lo ripeterò ancora: su quanto fatto per i diritti di tutte e tutti Torino deve andare avanti. E so bene che il nuovo assessore Jacopo Rosatelli nutre la medesima sensibilità e sono certa che farà un ottimo lavoro, per il quale lo ringrazio sin da ora. A Torino i diritti sono in buone mani”.

“Come sempre – scrive Appendino sui social -, per fare grandi cose serve un impegno di squadra, e con il Coordinamento non è mai mancato. Marco infatti raccoglie il testimone da Alessandro Battaglia, con cui in questi anni c’è sempre stata una proficua, continua, ma anche franca e sincera collaborazione. È anche grazie al suo appassionato e incessante lavoro – riconosce – se le azioni politiche per i diritti hanno potuto trovare terreno fertile in una comunità che non solo chiedeva risposte, ma si è sempre spesa in prima linea per il cambiamento a cui aspirava”.