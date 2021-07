M5s, Sganga: “Liste chiuse entro il 4 agosto”

Anche il Movimento 5 Stelle va verso la chiusura delle liste per le elezioni comunali. La candidata sindaca Valentina Sganga ha annunciato che il lavoro che è stato svolto nei mesi scorsi è quasi completato e i nomi dei candidati al Consiglio Comunale e di Circoscrizioni sono pronti.

“Il percorso nato mesi fa si avvia alla conclusione. Entro il 4 agosto chiuderemo le liste, successivamente agli obblighi di legge” ha dichiarato Sganga.

La candidata M5s ha anche respinto le accuse mosse a tutti gli aspiranti sindaci di sospendere la campagna elettorale per andare in ferie: “Sappiamo di avere una grande responsabilità e per questo lavoriamo incessantemente giorno e notte se necessario. Avrò solo una settimana per rivedere parenti che, come tanti di voi, non vedo da più di un anno. Ma sicuramente non mi fermerò, la campagna elettorale può attendere, i cittadini di Torino no”.