Lo Russo che ti ammalia col suo sorriso. La satira colpisce il candidato Pd a Torino

Com’era accaduto per Chiara Appendino è il turno del candidato del centrosinistra per la corsa a sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, finire sotto le grinfie della satira social. Da alcune settimane su Facebook è nata una pagina tutta per lui, che ha già raccolto oltre diecimila like. Il titolo ‘Lo Russo che ti ammalia col suo sorriso’.

La presentazione: “Lo Russo si candida a sindaco di Torino. Questa pagina satirica di suoi Fan seguirà le sue gesta eroiche. Con la dovuta dose di ironia”. Ed è così. Sulla pagina vengono condivisi articoli, ma anche foto del protagonista, spesso accusato (chi lo conosce bene dice ingiustamente) di non essere uno dal facile sorriso e di non essere sto gran simpaticone. Chi c’è dietro alla pagina resta giustamente un mistero, anche se c’è chi ipotizza una strategia della comunicazione anti centrosinistra e che la ‘diabolica pagina’ sia frutto di persone molto vicine alla sindaca. Fatto già smentito.