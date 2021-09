Lo Russo: “Al ballottaggio appello anche a elettori M5s”

“L’appello che faremo al ballottaggio come centrosinistra sarà un appello a tutti gli elettori degli altri 11 candidati compresi quelli del M5s”. Il candidato sindaco Stefano Lo Russo torna a parlare di ballottaggio e di conta dei voti. Se una alleanza alla luce del sole tra Dem e M5s non sembra possibile di sicuro Lo Russo non nasconde che quello dei pentastellati potrebbe essere un ghiotto bacino di voti su cui fare presa in caso di ballottaggio.

“Noi corriamo per vincere al primo turno e ci sono tutte le condizioni per farcela. Detto questo, al ballottaggio si vota chi è meno lontano, la legge elettorale è intelligente da questo punto di vista, consente di votare al primo turno il progetto più affine e al secondo turno il progetto meno lontano da sé.

“Escludo però accordi – conferma Lo Russo -, il perimetro del centrosinistra è definito, noi ci rivolgeremo agli elettori torinesi con la nostra piattaforma, il nostro progetto e sono convinto che gli elettori al ballottaggio voteranno l’opzione che sentono meno lontana dal proprio credo politico”.