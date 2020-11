Laus (Pd): “Conte faccia chiarezza sulla divisione tra Regioni e non ci saranno più alibi”

Chiarezza e trasparenza è quella che chiede il senatore piemontese del Partito Democratico Mauro Laus in merito alla divisione in tre zone dell’Italia a seconda delle misure anti Covid da applicare nei territori e che in queste ore sta infiammando il dibattito tra governatori di regione e esecutivo romano.

“Al presidente Conte e al ministro Speranza, in queste ore concitate, chiedo ancora uno sforzo di comunicazione e uno slancio di chiarezza – afferma Laus – Chiedo loro di dare le spiegazioni che sono mancate agli italiani. Perché ai nostri connazionali vanno spiegati in modo semplice e diretto (non delegato!) i 21 criteri in base ai quali l’Italia oggi si ritrova divisa in tre diverse aree di rischio”.

“Usiamo la.chiarezza per uscire dalla attuale contrapposizione tra Stato e Regioni, un braccio di ferro in cui alcuni governatori dichiarano di non capire o fingono di non capire quali meccanismi hanno fatto scattare le restrizioni in vigore da domani” prosegue il senatore Dem.

“Chiedo a Conte di liberare gli italiani almeno dalla inconsapevolezza. E far cadere gli alibi, ponendo all’attenzione pubblica in modo inequivocabile l’oggettività dei criteri che in questa seconda ondata di pandemia non ci hanno fatto trovare le Regioni e i rispettivi Sistemi sanitari (quindi i cittadini) tutti sulla stessa linea” conclude.