Lauree in Medicina nelle Università Telematiche. La decisione del governo Meloni incontra forti critiche: “formazione medica a rischio”

Vi fareste operare da un chirurgo formatosi in un’università telematica? Potrebbe essere un bravissimo professionista ma i dubbi molto probabilmente potrebbero far propendere per un medico proveniente dagli ordinari atenei.

E’ questo il punto chiave che emerge nelle reazioni negative che sta incontrando la decisione del Governo Meloni di aprire ai corsi di laurea in medicina per le Università telematiche. Realtà in piena crescita e ampiamente pubblicizzate su cui spesso, ma non per tutte, prevalgono giudizi che le dipingono come “macchine da soldi” e diplomifici , prima che centri di reale formazione. Tanto più per un comparto delicato come quello medico.

Per l’esponente di Alleanza Verdi Sinistra Elisabetta Piccolotti, da tempo attenta a queste tematiche, “così si compromette la qualità della formazione dei futuri medici, trasformando l’istruzione superiore in un mercato di titoli a pagamento”.

Critiche su qualità dell’insegnamento, sistemi di valutazione, per non parlare dei principi di libertà di insegnamento per docenti di fatto operanti spesso con sistemi spesso basati su quiz prefissati, a cui si aggiungerebbero sistemi facilitativi per gli esami

Che il centrodestra abbia sempre avuto un occhio di riguardo per la medicina privata e parificata è noto, ha comunque sorpreso la fermezza con cui la maggioranza abbia respinto, in Commissione Cultura alla Camera dei Deputati, tutti gli emendamenti per evitare che le Università telematiche possano offrire corsi di formazione in Medicina e Chirurgia attraverso meccanismi tortuosi di accesso che, secondo la deputata di AVS, creano più problemi che soluzioni.

In questo discorso rientra la rimozione del test di accesso, con un conseguente prevedibile aumento delle iscrizioni che metterebbe sotto pressione le università pubbliche, già poco finanziate. Un quadro idilliaco per facilitare il ricorso ai percorsi formativi erogati in medicina dagli atenei telematici.

Una realtà, quella degli istituti telematici da tempo nel mirino di inchieste e critiche, per esami e percorsi di studio facilitati che poco potrebbero rientrare tanto più nella formazione del corpo medico. Per questo fior di docenti e medici hanno manifestato l’esigenza che la formazione medica resti nelle università tradizionali.

La privatizzazione della sanità va comunque avanti per i forti interessi economici in gioco da parte di istituti e soggetti privati, e questo ennesimo passo “telematico”, rientra in una ormai consolidata tendenza, avallata da chiari appoggi politici.