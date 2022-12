 L’anno della casa editrice Impremix si conclude con numeri molto positivi e con nuovi libri già pronti 

Numeri importanti hanno caratterizzato la produzione editoriale di Impremix, casa editrice indipendente torinese: nel 2022 sono stati pubblicati ben 32 titoli con 15 mila copie complessive giunte sugli scaffali delle librerie, nelle biblioteche e negli store on line. Sette saggi, sette libri di poesie, nove romanzi tre gialli e sei libri editi nella collana “varia”. “Possiamo dire che quest’anno si conclude lasciandoci soddisfatti del nostro lavoro e delle creazioni dei nostri autori, tutti di buona qualità – commenta l’editore Enrico Cavallito – .

Il 2023 si presenta scoppiettante, con titoli già in lavorazione ed altri per i quali stiamo aspettando di revisionare le prime bozze: l’officina libraria di Impremix non chiude mai e questo ci riempie di orgoglio”.

Alcuni dei titoli prossimi alla pubblicazione: Michele Sabatino “Michelino, un ragazzo di Ruga incontra Gramsci”; un saggio storico scritto da Giorgio Tabusso “Non vogliamo e non dobbiamo dimenticare”; il libro di ricette ma non solo, di Alessandra Altamura ed Enrica Ruffa che ci porteranno nel mondo della cucina naturale. Non mancheranno i gialli, con la nuova avventura insieme con Giaveno Gialla, il romanzo “Fascinazione e malocchio” di Vito Montrone e il romanzo distopico di Alessandro Cerutti “La stirpe di Kefa”. Avrà spazio la poesia, con Daniele Melano e le sue “Farfalle nello stomaco” e Riccardo Martinotti con “Luoghi del cuore e dell’anima”.

Appuntamento da non mancare per i ragazzi delle scuole saranno i concorsi di poesia “Non rubateci i sogni” e “Una poesia nel cassetto” che tornano con la cura di Mario Dino nella loro nuova edizione. “Saremo poi presenti al Salone del Libro, e parteciperemo in qualità di

giurati a “Incipit offresi”, progetto della Regione Piemonte, del comune

di Settimo Torinese e della biblioteca “Archimede” per scoprire nuovi

talenti” conclude Cavallito.