La salute maschile in Italia: i problemi di cui si parla poco

La maggior parte degli uomini italiani è orgogliosa di tenere le cose per sé. Ripariamo l’auto, portiamo la spesa su per cinque rampe di scale e ci lamentiamo raramente. Tuttavia, ci sono problemi di salute che peggiorano proprio perché tendiamo a nasconderli: ipertrofia prostatica, perdita prematura dei capelli, aumento di peso dopo i 40 anni, calo dei livelli di testosterone e disfunzioni sessuali. Nessuno di questi problemi è raro o vergognoso e quasi tutti possono essere prevenuti o gestiti se diagnosticati precocemente.

La prostata è una preoccupazione per ogni uomo

Dopo i 50 anni, la prostata inizia a dare segni di sé. Può crescere lentamente e premere sull’uretra (iperplasia prostatica benigna) o, in un numero limitato di casi, può trasformarsi in cancro . In Italia, il tumore alla prostata è il più diffuso tra gli uomini: ogni anno vengono diagnosticati circa 37.000 nuovi casi, ma la sopravvivenza a cinque anni è superiore al 90% se la malattia viene diagnosticata precocemente. I primi segni sono spesso lievi, come alzarsi di notte per urinare, un flusso più debole o la sensazione che la vescica non si svuoti completamente. Un semplice esame del sangue (PSA) e una visita annuale dall’urologo dopo i 50 anni possono individuare i problemi in fase precoce, quando sono ancora piccoli e facili da trattare.

Oggi ci sono, domani non ci sono più!

La perdita dei capelli è così comune che ci scherziamo sopra. Eppure, per molti uomini può avere un impatto significativo sulla loro autostima. All’età di 50 anni, circa la metà degli uomini italiani presenta un diradamento visibile. La genetica è il fattore principale, ma anche lo stress, il sonno insufficiente e il fumo possono accelerare il processo. I trattamenti moderni, come il minoxidil , la finasteride o la terapia laser a bassa intensità, possono rallentare o invertire parzialmente la caduta dei capelli, se iniziati in tempo. La chiave è agire prima che i follicoli si chiudano completamente.

Il lento aumento di peso in eccesso

La classica silhouette maschile italiana era un tempo snella. Oggi, invece, più di un uomo su due sopra i 40 anni è in sovrappeso e uno su otto è obeso. Il sovrappeso non è solo un problema estetico, ma aumenta anche la pressione sanguigna, mette a dura prova le articolazioni e raddoppia il rischio di diabete di tipo 2. In particolare, il grasso addominale rilascia sostanze infiammatorie che danneggiano i vasi sanguigni, inclusi quelli necessari per un’erezione ottimale.

Testosterone: il silenzioso declino

A partire dai 40 anni circa, i livelli di testosterone diminuiscono gradualmente. Molti uomini se ne accorgono sotto forma di stanchezza inspiegabile, calo del desiderio sessuale, difficoltà a costruire o mantenere la massa muscolare e umore meno positivo. Sebbene una grave carenza sia rara, i livelli borderline bassi sono comuni e possono essere alleviati migliorando la qualità del sonno, allenandosi regolarmente con i pesi e perdendo il grasso addominale in eccesso. Se i sintomi sono gravi, un esame del sangue e una consulenza con un andrologo possono stabilire se è necessario un trattamento.

Funzione erettile: il campanello d’allarme che ignoriamo

Le difficoltà erettili sono l’argomento di salute di cui gli uomini italiani parlano meno, eppure colpiscono una percentuale significativa di uomini sopra i 40 anni e la maggior parte di quelli sopra i 70. Nella maggior parte dei casi, questi problemi non sono di natura psicologica, ma spesso rappresentano il primo segno che i vasi sanguigni stanno iniziando a irrigidirsi, anni prima che compaia il dolore al petto. I fattori di rischio più comuni sono il fumo, l’ipertensione, il colesterolo alto, il diabete e la mancanza di attività fisica. La buona notizia è che quando gli uomini migliorano la loro dieta, fanno più esercizio fisico e controllano questi fattori di rischio, la funzione erettile spesso migliora senza l’uso di farmaci. Quando è necessario un aiuto supplementare, i trattamenti moderni come il sildenafil o il tadalafil sono efficaci e discreti.

Il check-up che la maggior parte degli uomini salta

Gli uomini italiani sono campioni nell’evitare il medico fino a quando non sentono davvero dolore. Questa abitudine può costare anni di buona salute. È necessario controllare la pressione sanguigna, il colesterolo, la glicemia e i livelli di PSA, oltre a fare una breve chiacchierata su come funzionano le cose “la sotto”. Una sola check-up annuale dopo i 45 anni può rilevare quasi tutto ciò che è ancora semplice da risolvere. L’esame della prostata richiede solo dieci secondi, ma può risparmiarvi un decennio di cure.

Rompere il silenzio

Parlare di questi argomenti con gli amici o anche con un medico può ancora mettere a disagio molte persone. Ma il silenzio è l’unico vero nemico in questo caso. I problemi alla prostata, il diradamento dei capelli, l’aumento del girovita, la riduzione dei livelli di energia e le difficoltà sessuali sono tutti aspetti normali dell’invecchiamento per molti uomini. Sono segnali, non verdetti. Affrontare questi problemi in anticipo può aiutarti a rimanere attivo, sicuro di te e a goderti la vita anche dopo i 50 anni.

L’Italia ha insegnato al mondo come vivere bene. Prendersi cura di questi aspetti silenziosi della salute maschile è semplicemente il modo moderno per mantenere la promessa fatta a noi stessi. Un controllo, una conversazione onesta e piccoli cambiamenti nello stile di vita possono rendere la seconda metà della vita migliore della prima.