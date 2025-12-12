La nuova era dell’occhiale da vista, must have fashion che esalta il look

L’occhiale da vista mero accessorio funzionale? Non più! Ormai, quando lo si chiama in causa, si inquadra un must have fashion, capace, come pochi, di esaltare il look di chi lo sfoggia.

Certo, alla base di tutto rimane la necessità di compensare un deficit visivo.

Non si può però non riconoscere il fatto che, rispetto a un passato in cui chi doveva portare gli occhiali era spesso additato e viveva la cosa con non poco disagio, facendosi anche diverse domande su come gestire le scelte di outfit, oggi le cose siano decisamente cambiate.

Ecco perché, quando arriva il momento di scegliere, è bene fare attenzione a diversi dettagli. Il primo è la forma del viso: nei casi in cui è tondeggiante, è bene puntare sul contrasto, orientandosi verso montature di forma quadrata o rettangolare.

Un dettaglio al quale non sempre si dedica la giusta attenzione è il ponte, che dovrebbe essere dritto.

Chi, invece, ha un viso più squadrato, deve ragionare con l’obiettivo di ingentilirne la resa estetica. Come riuscirci? Con occhiali da vista di forma rotonda od ovale.

Nella scelta di un accessorio così importante, che ci si trova davanti tutte le volte in cui ci si osserva allo specchio, ha il suo perché anche il focus sui trend.

Chi è alla ricerca dell’occhiale da vista perfetto, può dare un’occhiata alla categoria di Vistaexpert , e-commerce di riferimento in Italia quando si parla di ottica di alta qualità, per notare la presenza di tantissimi modelli dalla montatura spessa, la cui popolarità è rimasta viva fino ad oggi dai mesi estivi.

Le cosiddette montature bold, un tempo guardate con una certa diffidenza perché associate a mood dimessi, oggi sono protagoniste assolute di outfit semplici ma, nel contempo, grintosi e femminili.

Basta dare un’occhiata agli spunti che arrivano dai look street style per accorgersi della loro capacità di esaltare al massimo outfit con giacca di pelle e jeans, ma anche capi tipici delle serate eleganti, tra cui il tubino grigio.

Da scegliere, quando si ha il viso a forma di cuore, possibilmente con montatura cat-eye in modo da spostare l’attenzione verso la parte bassa del volto, gli occhiali da vista vedono in prima linea anche il trend della massima purezza formale, che viene ricercata attraverso scelte strutturali come le montature in acetato liquido e tramite colori neutri come il grigio perla e il sabbia.