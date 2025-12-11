Collisioni annuncia Ben Harper, primo grande ospite dell’edizione 2026

ollisioni Festival svela il primo grande ospite dell’edizione 2026: Ben Harper. L’autore di Burn One Down, Forever e Better Way sarà ad Alba con la sua band, The Innocent Criminals, per la sua unica data in Piemonte e Lombardia nella serata di sabato 27 giugno 2026, alle ore 21.30, in Piazza Medford.

Ben Harper è uno dei principali cantautori della sua generazione, oltre che uno degli artisti più versatili e coraggiosi della scena contemporanea, capace di muoversi con naturalezza fra diversi generi, dal pop al reggae e al soul, fino al blues, al rock, al funk e al folk. Ha registrato 18 album in studio e conquistato una vasta fanbase mondiale, con oltre 16 milioni di dischi venduti e tre Grammy Awards. Mentre la sua musica e la sua carriera si distinguono per audacia sonora, onestà dei testi e attivismo sociale, Ben Harper unisce a tutto ciò una profonda consapevolezza della cultura moderna che tratta temi sociali. Questo approccio gli è valso nel 2023 la nomination ai nuovi Grammy Special Merit Award nella categoria Best Song For Social Change.

I suoi tre Grammy comprendono Best Traditional Soul Gospel Album, Best Pop Instrumental Performance e Best Blues Album, mentre è stato nominato otto volte nelle categorie Best Gospel Performance, Best Pop Instrumental Performance, Best Music Film, Best Traditional Blues Album e, più di recente, nel 2023, come Best Contemporary Blues Album. A questi riconoscimenti si aggiungono la vittoria ai NAACP Image Award come Outstanding Gospel Artist e il premio Blues Foundation Song of the Year.

Harper ha scritto canzoni per Mavis Staples, Natalie Maines, Tom Morello, Taj Mahal, Rickie Lee Jones, Charlie Musselwhite, Solomon Burke e The Blind Boys of Alabama. Le sue collaborazioni in studio includono Harry Styles, Keith Richards, Jack Johnson, John Mayer, John Lee Hooker, Ringo Starr e Ziggy Marley, solo per citarne alcune, oltre a numerose esibizioni dal vivo insieme a Pearl Jam, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Harry Styles e molti altri.

Il suo ultimo album, Wide Open Light, uscito a giugno 2023, include Yard Sale, un duetto con Jack Johnson. Questo lavoro arriva dopo Bloodline Maintenance, un disco profondamente politico, coraggioso e pieno di sentimento che gli è valso una candidatura ai Grammy Awards.

I biglietti, a partire da 40 euro più prevendita, saranno disponibili dalle ore 10.00 di venerdì 12 dicembre su Ticketone, sugli altri circuiti di vendita online e presso i punti vendita autorizzati. Lo spettacolo prevede posti a sedere, con diverse tipologie di poltrone e relative fasce di prezzo.