Jackpot: cosa sono e quali sono le tipologie più diffuse

La parola Jackpot richiama spesso alla mente l’immagine del vincitore ed è associata senza dubbio al concetto di gioco e di fortuna, anche grazie alle cifre da record che il jackpot può raggiungere. Ma qual è il significato della parola Jackpot e quali sono le tipologie di jackpot più diffuse?

Cosa significa il termine Jackpot?



La parola Jackpot deriva dall’unione di due termini inglesi: Jack, ossia fante, e Pot, che significa pentola. La pentola, infatti, veniva spesso utilizzata per raccogliere le somme di denaro del premio finale, mentre i fanti erano l’unica combinazione possibile per vincere. Il termine Jackpot, infatti, si ricollega al mondo del poker e alla sua variante del Jacks or Better, la cui regola si basa sul fatto che il giocatore debba avere almeno una coppia di fanti, o una combinazione migliore, per aprire la mano. Nel linguaggio comune, il termine Jackpot si riferisce alla posta in gioco messa in palio o, in senso lato, può indicare un successo imprevisto.

Jackpot progressivo e Jackpot fisso



Quando si parla di casinò, che siano casino fisici o online, ci si riferisce spesso al jackpot in palio per un particolare gioco. Sono molti i giocatori, infatti, che indirizzano la propria scelta di gioco a quella determinata slot o ad una particolare roulette perché c’è in ballo la vincita di un ricco jackpot. Ci sono due tipi di Jackpot che si possono vincere all’interno di un casino: il Jackpot progressivo e il Jackpot fisso.



Come si può intuire il Jackpot fisso prevede una vincita extra in denaro stabilita già da prima dell’inizio del gioco: numero di giocatori o puntate effettuate non sono quindi una variabile che va a condizionare la cifra messa in palio.



Il Jackpot progressivo, invece, che è molto più diffuso di quello fisso, è ormai un elemento di successo indiscusso soprattutto per l’universo delle slot machine e delle lotterie. A differenza della vincita fissa il sistema progressivo aumenta in maniera incrementale in base al numero dei partecipanti al gioco: in questo modo più persone giocano a quel particolare prodotto e più la cifra cresce. Con le slot machine a Jackpot progressivo, ad esempio, per ogni singola puntata effettuata una parte del denaro investita dal giocatore viene accantonata nel montepremi finale che continua a crescere in maniera esponenziale. Alla vincita del jackpot da parte di un fortunato giocatore, la cifra messa in palio si può azzerare completamente oppure ripartire da un minimo prestabilito dal casinò.