(Adnkronos) – Marzano (ospedale Maggiore), dermatite atopica impatta enormemente su qualità di vita dei pazienti che soffrono di questa patologia, come di alopecia o vitiligine. Non sono malattie estetiche. Come dermatologi chiediamo che Jak inibitori siano passati da Ssn. "https://nuovasocieta.it/wp-content/uploads/2023/11/HR_Forum_Busuu.mp4"—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)