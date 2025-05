Italia Unita in Piazza con la comunità russa per gli 80 anni dalla vittoria nella Grande Guerra Patriottica 

di Amedeo Avondet

Il Movimento Politico “Italia Unita” ha annunciato di voler “partecipare attivamente alle celebrazioni della comunità russa in Italia” per gli 80 anni dalla vittoria di quella che,nei Paesi ex-sovietici, viene ancora oggi ricordata come la Grande Guerra Patriottica (la seconda guerra mondiale).

Fulcro delle celebrazioni sarà la sfilata del “Reggimento Immortale”, che viene attivamente organizzato da oramai quasi 10 anni da Tamara Djuranova, Coordinatrice del Reggimento Immortale IIPOD di Roma.

Nel sentito evento, che vede attese diverse centinaia di persone, la comunità russa renderà omaggio ai propri caduti nella lotta al nazismo di ieri e di oggi.

“Italia Unita da sempre si oppone ad ogni estremismo e totalitarismo e siamo felici di poter essere in piazza seguendo rigorosamente le regole del gioco democratico di cui siamo fieri di essere parte, ponendo il nostro Movimento Politico ogni giorno sempre più all’interno della vita pubblica e istituzionale. Sono felice che Tamara Djuranova, abbia chiesto il mio aiuto nel promuovere l’evento e saremo convintamente in piazza al suo fianco felici del fatto che la comunità russa in Italia possa ricordare e onorare i propri caduti con questa celebre iniziativa. Spero davvero che tutto questo porti alla pace, alla comprensione reciproca e alla riconciliazione. Ora come 80 anni fa.” – spiega Amedeo Avondet, Presidente di Italia Unita.

La Coordinatrice del Reggimento Immortale a Roma, Tamara Djuranova, ci spiega ulteriormente il forte significato simbolico, storico ed emotivo di questa iniziativa: “Anche quest’anno nella città di Roma verrà organizzato il Reggimento Immortale , iniziativa popolare aperta a tutti,per celebrare la Fine della Seconda Guerra Mondiale e la sconfitta del nazismo. L’edizione di quest’anno ha un valore significativo dato da diversi motivi: innanzitutto sono passati esattamente ottant’anni da quando l’Armata Rossa ricevette a Berlino la resa incondizionata della Germania Nazista, ora più che mai quei valori sono di nuovo sotto attacco. Voler vietare i nostri simboli o cercare di cancellare la nostra identità è semplicemente inaccettabile. I testimoni della storia dopo ottanta anni sono, come è ovvio, sempre di meno, ma “Il Reggimento Immortale” ne terrà viva la memoria organizzando una marcia in cui insieme alle attuali generazioni, si porteranno i ritratti di chi ha lottato per la nostra libertà allora come oggi. Tutti insieme marceremo per ribadire la nostra riconoscenza e festeggiare la vittoria.”

Il reggimento immortale rimane anche quest’anno un evento celebrativo della memoria collettiva sovietica, apartitico e aperto a chiunque voglia partecipare.

Oltre ad Italia Unita, rappresentata a Roma dal Vice-Presidente Nazionale Prof. Maurizio Maria D’Amato, Docente Universitario presso il Politecnico di Bari, parteciperanno PC,PCI, Patria Socialista, CARC, PaP, al riguardo Avondet precisa: “siamo una forza di centrodestra ma da sempre sosteniamo come sia necessario superare le barriere ideologiche e i conflitti del passato per giungere ad una vere sovranità nazionale e rendere di nuovo la nostra amata Italia libera, forte e indipendente”.

ll Reggimento Immortale sfilerà a Roma il 4 Maggio alle ore 10:00. Appuntamento al Piazzale Ugo La Malfa (metro B- Circo Massimo)