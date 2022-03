Innovazione Metaverso: le migliori strategie per investire 

La recente innovazione di Facebook in Meta ha aperto una nuova era. Si apre una nuova pagina nell’epoca digitale, quella della realtà aumentata, risvegliando l’interesse da parte degli utenti verso il cosiddetto Web 3.0. La neonata generazione tecnologica assorbe vari ambiti: dal machine learning all’intelligenza artificiale (AI), senza risparmiare le dinamiche stesse della blockchain.

Lancio del Metaverso: che cos’è e come cambierà le nostre abitudini

Il termine “Meta” sta per Metaverso, l’ambizioso progetto di Mark Zuckerberg che intende rivoluzionare l’economia digitale tramite l’unione vincente della realtà virtuale con la realtà aumentata, agevolando inoltre la qualità dell’interazione tra gli utenti in un nuovo universo parallelo, quello del cyberspazio. L’Europa guarda con ottimismo alla digitalizzazione del Metamondo; in ordine, la lista dei paesi per maggiori ricerche online mensili sul Metaverso per milione di utenti: Francia, Regno Unito, Svizzera, Germania, Belgio; mentre l’ Italia si piazza al nono posto , seguita dalla Svezia.

All’apice di questo nuovo mondo virtuale ci sarà la struttura della blockchain, risorse essenziale in termini di nuove opportunità di investimento su app di criptovalute già d’uso comune e ampiamente diffuse a livello internazionale. L’avanzamento della tecnologia Metaverso consentirà agli utenti di usare diverse applicazioni per stringere i rapporti con i propri contatti, come amici o familiari, oltre a fornire altri servizi a scopo ludico o professionale che l’utente può utilizzare senza vincoli di spazio e tempo.

Le potenzialità di Meta sono già sotto gli occhi di tutti. Non a caso, nell’ultimo periodo sono tante le persone che hanno preferito prendere la palla al balzo in ottica di potenziali proficui profitti, investendo nel settore dei videogiochi e delle criptovalute. Queste ultime, che possono essere costantemente monitorate in specifiche app crypto sicure e certificate , hanno registrato un vero picco negli ultimi due anni, stravolgendo di fatto le abitudini della comunità, basti menzionare l’utility token o l’esplosione delle App NFT.

Metaverso e investimento: qual è la strategia migliore

I token che guideranno l’innovazione del Metaverso sono dunque delle crypto utilizzabili in diversi settori: la loro applicazione si estenderà anche a nuovi ambiti, come quello del gaming, fruttando profitti vantaggiosi per tutti gli appassionati del gioco. Grazie a Meta, i giocatori potranno interagire con altri giocatori guadagnando soldi reali in previsione di un futuro sui social networks e sul mercato grazie alla collaborazione con imprese e marchi prestigiosi, come ad esempio Nike e Adidas, che hanno già sposato il progetto Metaverso.

Per investire sul trading online occorre applicare delle strategie funzionanti e potenzialmente vincenti .Per prima cosa sarà fondamentale saper gestire il margine di rischio; dunque formarsi sull’argomento studiando il settore e ascoltando consigli degli esperti, in modo da saper riconoscere e affrontare diverse condizioni di mercato.

Tra le principali tecniche di investimento vi sono le strategie a breve termine, molto rischiose, ma con profitti immediati in caso di performance positiva: in tali strategie rientra lo scalping (apertura e chiusura delle operazioni in un brevissimo arco temporale) e il trading intraday (operazioni ultimate nell’arco delle 24 ore). Le più vantaggiose restano quelle a lungo termine, sinonimo di inferiori commissioni di trading e minor rischio: restando dentro al mercato, con le giuste competenze, si possono aumentare considerevolmente le proprie opportunità redditizie.

Conclusione

Oggi gli investimenti sulle crypto del Metaverso appaiono meno tortuosi e offrono spesso la speranza di vivere una concreta esperienza virtuale innovativa: prudenza, competenza e visione finanziaria può rivelarsi una grande opportunità di profitto per l’investitore.