Immobiliare, Cobianchi (We-Unit): “Primo semestre 2024 stop aumento costo denaro, poi forse discesa”

"Tasse e caro rate hanno influito sul mercato immobiliare, lo scenario per il 2024 sarà un sostanziale stop all'aumento del costo del denaro per il primo semestre e speriamo in una discesa per il secondo semestre. Mutuo a 40 anni è arrivato sul mercato da poco, ogni cliente dovrà valutare se è il prodotto adatto. Lo ha dichiarato Andrea Cobianchi, Direttore Commerciale di We-Unit Group, a margine dell'evento Sinergie 2023 che si è svolto a Roma. "https://nuovasocieta.it/wp-content/uploads/2023/11/pillola_cobianchi.mp4"