Illumination protagonista sul palco di VIEW Conference 2023

VIEW Conference è orgogliosa di annunciare che Benjamin Renner, regista di “Prendi il volo” (Migration), l’imminente nuovo lungometraggio d’animazione prodotto da Illumination/Universal Pictures, apparirà dal vivo sul palco dell’edizione 2023 del simposio internazionale torinese. Nel corso di questa esclusiva presentazione in anteprima italiana, Renner entusiasmerà il pubblico di VIEW svelando i segreti e le sorprese dell’ultima pellicola targata Illumination, artefice di blockbuster globali come “Super Mario Bros- il film“, “Minions“, “Cattivissimo me“, “Sing” e “Pets- Vita da animali“. “Prendi il volo” (Migration) uscirà nelle sale americane il 22 dicembre 2023.

Evento declinato in lingua inglese, VIEW Conference si terrà dal 15 al 20 ottobre 2023, nella suggestiva città di Torino, in Italia.

Il regista Benjamin Renner, che ha diretto “Prendi il volo” (Migration) insieme al collega Guylo Homsy, sarà dunque tra gli illustri ospiti in presenza di VIEW 2023, offrendo una straordinaria panoramica su questo film, che è stato descritto da Illumination stessa come “uno spettacolo visivo senza precedenti nella nostra gloriosa storia, caratterizzato da uno stile artistico espressionista elevatissimo, e da un umorismo sovversivo ed oltraggioso, oltre che da ciò che costituisce il cuore autentico delle nostre produzioni: personaggi indimenticabili e una trascinante colonna sonora”. Tra i precedenti lungometraggi animati diretti da Renner ricordiamo il candidato all’Oscar “Ernest & Celestine” e “The Big Bad Fox and Other Tales”.

“Prendi il volo” (Migration) ha inizio presentandoci i Mallard, una ordinaria famiglia di germani reali, alle prese con la consueta routine. Mentre papà Mack è contento di tenere la sua famiglia al sicuro nella placida tranquillità del loro laghetto nel New England, mamma Pam brama il cambiamento, sognando di poter finalmente mostrare ai due figli, l’adolescente Dax e l’anatroccola Gwen, le meraviglie del mondo esterno. Dopo che una famiglia di anatre migranti si ferma nel loro stagno raccontando storie emozionanti su luoghi remoti, Pam riesce a convincere Mack a intraprendere un viaggio, con tutta la prole, da New York City alla Giamaica tropicale. Durante il volo verso sud, i piani ben architettati dei Mallards verranno progressivamente smantellati dalla realtà. L’esperienza li ispirerà ad espandere i propri orizzonti, ad aprirsi a nuovi amici e a superare limiti ritenuti invalicabili, insegnando loro di più l’uno sull’altro e, soprattutto, su se stessi. Tra gli illustri e pluripremiati doppiatori del film troviamo Kumail Nanjiani, Elizabeth Banks, Awkwafina, Carol Kane e Danny DeVito. “Prendi il volo” (Migration) vede alla sceneggiatura Mike White, vincitore agli Emmy, e come produttore il fondatore e amministratore delegato di Illumination, Chris Meledandri.

“È un autentico onore poter dare il benvenuto a Benjamin Renner sul palcoscenico di VIEW 2023 – afferma la direttrice della conferenza, dott.ssa Maria Elena Gutierrez – Questo eccezionale evento in anteprima italiana offrirà al nostro pubblico globale uno sguardo in anteprima esclusiva su questo film molto atteso, che uscirà nelle sale per le prossime festività natalizie. “Predi il volo” (Migration) si preannuncia già un’opera imperdibile, e non vedo l’ora di ascoltare cosa ci racconterà Benjamin sul suo viaggio artistico e creativo per portarlo sullo schermo”.