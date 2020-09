Il giornalista Paolo Varetto a capo della comunicazione della Lega in consiglio regionale Piemonte

Da Cronaca Qui al gruppo della Lega a Palazzo Lascaris, Consiglio Regionale del Piemonte.

Il nome giusto per il responsabile della comunicazione dell’azionista di maggioranza della coalizione di centrodestra, che ha sbancato alle Regionali in Piemonte nella scorsa primavera, è quello di Paolo Varetto.

Stimato giornalista torinese e attento osservatore politico passa dal quotidiano Cronaca Qui, già Torino Cronaca, e sale sul Carroccio, in un campo, quello della comunicazione, dove non sono certo mancate le difficoltà in questo primo anno.

Varetto dovrebbe prendere servizio dal Primo luglio.

Intanto sui social ha già salutato: “Arrivederci, ragazzi”-