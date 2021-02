Il consiglio comunale dovrà decidere su Torino Capitale Europea della Cultura 2033

Prende forma la candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura del 2033. Dopo un anno di audizioni e confronti in Commissione Cultura con le principali realtà culturali del territorio, sì è concluso il primo step con la liberazione per l’aula, per il voto del Consiglio comunale, della relazione finale sulla ricerca conoscitiva redatta dal presidente della Commissione Massimo Giovara, e della mozione, primo firmatario il capogruppo Pd Stefano Lo Russo, che impegna l’amministrazione a predisporre la presentazione della candidatura.

Una candidatura che dovrà essere costruita dall’amministrazione comunale con il necessario concorso di altri soggetti, a cominciare dalle altre istituzioni del territorio.

“La relazione – spiega Giovara – contiene le linee guida per intraprendere un percorso che avrà efficacia già da subito, se avviato con forza e condiviso da tutti nella prossima amministrazione. Alcuni pensano che il 2033 sia lontano, ma i progetti dovranno essere già pronti nel 2027”.

Per Giovara bisogna dunque “avviare un percorso di candidatura inclusivo ora per strutturare da subito le politiche culturali giuste per la nostra città, coinvolgendo le giovani generazioni e obbligando la politica a ragionare per il loro bene e a lungo termine”.