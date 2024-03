Il 20 marzo a Off Topic la festa più antica del mondo: Nowruz, il capodanno persiano

A OFF TOPIC è un nuovo giorno: il 20 marzo arriva Nowruz, il Capodanno persiano. ‘Nowruz’ in lingua farsi significa ‘nuovo giorno’, ovvero la festa più antica del mondo, che ricorre con l’equinozio e segna l’inizio della primavera. Proprio in occasione di questa data, che simboleggia rinascita e rinnovamento, The Goodness Factory sceglie di festeggiare a OFF TOPIC insieme alle comunità iraniane, un atto e un segno di resistenza culturale organizzato con Iraniani di Torino e Womanlifefreedom.

“Ho partecipato a Nowruz l’anno scorso a Parigi, a pochi mesi dalla morte di Mahsa Amini. Vedere una comunità in festa è sempre un dono: significa entrare in una tradizione, connettere mondi, partecipare ad una gioia. Ma Nowruz per me l’anno scorso è stato molto di più perchè mentre si gridava Donna, Vita e Libertà vedere donne delle comunità iraniane ballare e cantare in una capitale occidentale sapendo che – se solo fosse cambiato il contesto – quella stessa azione semplice, di gioia, d’amore sarebbe costata a tutte la vita, mi ha spaccato il cuore. È in quell’esatto momento che ho deciso di chiedere di poter portare questa festa a OFF TOPIC e sono profondamente grata a chi lo sta rendendo possibile.” commenta Annarita Masullo, The Goodness Factory

“Nowruz rappresenta il momento in cui dopo i bui mesi invernali la vita rinasce. La lunga notte dell’Iran dura ormai da 45 anni e per noi riunirci per celebrare Nowruz è, ancora una volta, una promessa di riportare la luce nel nostro paese. Torino da quasi due anni ci sostiene e partecipa a tutte le iniziative che come ‘Iraniani di Torino’ abbiamo realizzato per invocare democrazia e diritti per il futuro di milioni di donne e uomini. Invitiamo tutta la cittadinanza a celebrare e a festeggiare insieme a noi il Nowruz, una delle feste più antiche e gioiose del nostro paese. Un’occasione per conoscere da vicino l’essenza della tradizione e cultura del popolo iraniano al di là della narrazione imposta dal regime teocratico.” commentano i rappresentanti degli Iraniani di Torino.

“Nowruz significa ‘nuovo giorno’ in lingua Farsi e perciò abbiamo pensato a questo incontro non solo come una celebrazione festosa, ma anche come ad un auspicio per il nostro paese e tutti i nostri connazionali che festeggiano sotto il regime a migliaia di chilometri di distanza da noi. Come ‘Womanlifefreedom Italy’ abbiamo fatto della protesta ‘Donna Vita Libertà’ la nostra ragion d’essere. Oggi, dopo oltre un anno e mezzo dalla nascita di quel movimento, come le ragazze del quartiere di Ekbatan di Tehran, che con il loro flashmob hanno sfidato il regime l’8 marzo 2023, vogliamo fare della danza, della musica di ragazze ragazzi insieme un atto di protesta, di affermazione dei diritti civili e rivendicazione della libertà, con la danze che ne è fondamentale espressione.” commentano Deniz Kivage e Kasra Chalabi di Womanlifefreedom Italy.

“Noi, gruppo di studentesse e di studenti iraniani al Politecnico di Torino, siamo molti felici di aver avuto con l’aiuto di OFF TOPIC e delle altre realtà organizzatrici, l’opportunità di condividere la nostra ricca cultura, specialmente dopo le notizie negative sull’Iran, che hanno popolato i media durante lo scorso anno. Il Nowruz è una festa antica per commemorare il rinnovamento della natura e della vita in primavera, basata sulla pace, la felicità e il rispetto di tutte le nazioni. Questo evento può aiutare la comunità delle studentesse e degli studenti iraniani, la più grande comunità di student* stranier* al Politecnico di Torino, a stabilire migliori relazioni con la comunità locale, poiché entrambi i paesi vantano storia e cultura tra le più ricche al mondo.” racconta Javad Jafari, rappresentante dei dottorandi Iraniani di PoliTO.

Una serata di musica e condivisione per celebrare la libertà e la diversità culturale. L’idea è quella di passare tutta la serata insieme: dalla cena nel Bistrò in cui si assaggeranno i piatti tradizionali persiani fino alla musica live e al Dj Set con cui continuare a ballare insieme.

La cena persiana presenterà infatti i migliori piatti della tradizione a partire dalle ore 20, mentre dalle ore 21:30 prenderà il via anche il live che porta sul palco di OFF TOPIC la musica iraniana di Amir Shoja, Paya Ghafarian, Kousha Nikkar, Azin Armoon, Mitra Taheri, Amin Yousefi, Isa Moazen, Hadi Sattari, Amir Bayat, Miraan, Mostafa Adibian, Ramtin Zg, Marjan Doras. A chiudere la serata alle ore 23 il djset di DJ Miraan.

Nowruz non è celebrato solo dalle comunità iraniane, in Iran e ovunque nel mondo, ma in tutti i Paesi che un tempo componevano l’Impero persiano: si festeggia quindi in Afghanistan, Albania, nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in Georgia, Azerbaigian, India, Turchia, Pakistan, nel Kurdistan iracheno e nelle repubbliche ex sovietiche dell’Asia centrale (Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Tagikistan e Turkmenistan).

Sono più di 300 milioni le persone che nel mondo con il prossimo equinozio di primavera accoglieranno festanti l’inizio del nuovo anno. Una ricorrenza molto importante, tanto che nel 2010 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto il 21 marzo come Giornata Internazionale del Nowruz.

Da oltre 3 mila anni nel calendario persiano Nowruz corrisponde al primo giorno del mese di Farvardin, primo mese della primavera. Nella lingua farsi, Nowruz significa “nuovo giorno” e indica un nuovo inizio, una nuova vita. È una festa antichissima legata alla religione zoroastriana, il culto praticato nell’Impero persiano a partire dal VI secolo a.C. ai tempi della dinastia achemenide. Si tratta di una celebrazione ancestrale, allegra e gioiosa, collegata all’idea di rinascita della natura e pervasa da un ricco simbolismo.