I migliori laptop 2021 per investire in forex e in azioni

I laptop sono diventati onnipresenti e non c’è quasi nulla che possa essere fatto senza questo dispositivo che cambia la vita. Anche nei mercati azionari, i trader stanno passando dal desktop tradizionale ai laptop per alcuni motivi. In questa recensione, elencheremo alcuni degli ultimi e migliori laptop per il trading nel 2021. Se sei un trader di criptovalute, o vuoi sapere i CFD cosa sono allora devi avere un buon laptop come investimento iniziale nel trading.

Sono finiti quei giorni in cui il software di trading azionario richiedeva la CPU più veloce e una grafica potente. Tutto ciò di cui hai bisogno sono determinate specifiche nel laptop che supporteranno il software. Il day trading diventa famoso al giorno d’oggi dove puoi guadagnare soldi da casa. Vediamo quali sono le migliori soluzioni per investire in forex e in azioni.

Microsoft Surface Pro 6

Inizia con il miglior laptop Windows 10 per il trading di azioni, che è Microsoft Surface Pro 6/7. È l’ultimo lancio di Microsoft e da allora gli operatori lo adorano. Ha tutte le caratteristiche necessarie per renderlo degno di essere acquistato. Questo tablet con laptop è l’opzione più appropriata per l’acquisto ed è disponibile anche in molte varianti.

L’hardware aggiornato, la portabilità e la durata della batteria sono i punti principali che dovrebbero essere visti da qualsiasi trader di azioni / CFD / criptovaluta.

HP Premium Flagship Pavilion X360

La serie HP Pavilion è un altro modello che è dotato di un hardware potente e un costo accessibile. Questo modello è dotato dell’ultimo processore i5 di ottava generazione con la frequenza di base di 1,6 GHz, ma sorprendentemente può essere potenziato fino a 3,4 GHz.

Questo è un altro laptop convertibile 2-in-1 che devi considerare, ma molto più economico del Surface Pro 6. La combinazione hardware dovrebbe eseguire qualsiasi applicazione di trading senza problemi su questo laptop. HP offre la libertà di personalizzare il laptop con diverse dimensioni di RAM e dischi rigidi, inclusi i dischi meccanici e SSD.

Dell Inspiron 5000 Full HD

Sebbene sul mercato siano disponibili diversi modelli Dell XPS, ho incluso questo laptop per il suo prezzo e la configurazione che fornisce. Questo è un altro touchscreen e un laptop meno pesante che è buono per i commercianti di azioni. Viene fornito con l’ultimo processore i7 di ottava generazione, 16 GB di RAM e SSD da 128 GB + HDD normale da 1 TB.

La combinazione di SSD e HDD fornisce più veloce e molto spazio per l’archiviazione. Il processore i7 e la RAM da 16 GB sono buone configurazioni per analizzare ed eseguire applicazioni grafiche durante il trading.

Apple MacBook Pro da 13 ″, Retina, Touch Bar

Uno dei marchi di laptop più preferiti e affidabili sul mercato è Apple, e gli operatori di borsa hanno adorato il loro laptop Apple MacBook Pro da 13 pollici. Sei sicuro di avere la migliore esperienza di trading con questo. Il macOS, il processore più veloce, la RAM da 8 GB e il disco SSD da 512 GB dovrebbero gestire qualsiasi tipo di software di trading e analisi senza problemi.

È possibile regolare il tipo di processore (i7 e i5) e la dimensione del disco in base al budget. Ma sempre, scegli la configurazione più alta, se possibile. Se la tua applicazione di trading richiede macOS, allora questo è il miglior laptop per le tue attività di trading.