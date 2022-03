Guida senza patente e fugge al posto di blocco: inseguimento a Settimo torinese

Inseguimento nella notte per le vie di Settimo Torinese. Una Audi A6, con a bordo un 19enne di origini egiziane, ha forzato un posto di blocco dei carabinieri.

La folle corsa si è conclusa dopo alcuni chilometri, quando la vettura si è schiantata contro le auto parcheggiate in via Ferraris. I carabinieri hanno arrestato il 19enne, che non aveva conseguito la patente. Il giovane è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana, mentre il veicolo è risultato sottoposto a fermo amministrativo.