Grappa Candolini: gusto autentico per l’inizio dell’Autunno

Con l’arrivo dell’autunno, i pomeriggi si tingono di luci calde e i sapori diventano più intensi, richiamando la voglia di momenti da vivere con tranquillità. È in questa stagione, fatta di equilibrio tra il tepore dei giorni passati e i primi freschetti della sera, che grappa Candolini si rivela la compagna ideale: un distillato che sa essere intenso e gentile allo stesso tempo, capace di rendere speciale ogni sorso.

Grappa Candolini nasce dalla passione per la distillazione autentica, dove ogni goccia racconta una storia di purezza, precisione e armonia. Trasparente e limpida, si presenta senza artifici, rivelando al tempo stesso la delicatezza di un carattere femminile e la forza della tradizione. È un distillato che non deve dimostrare nulla se non sé stesso, e proprio in questa semplicità risiede la sua eleganza.

La storia di Candolini ha inizio nel 1898 a Tarcento, una perla tra le valli del Friuli , dove la natura offre materie prime eccellenti e l’acqua pura dei torrenti accompagna le distillazioni. Giovanni Giustino Candolini avviò la produzione con la convinzione che una grappa potesse essere al tempo stesso intensa e gentile, rispettando il territorio e chi l’avrebbe gustata. La sua intuizione era chiara: la qualità nasce dalla cura dei dettagli e dalla fedeltà agli ingredienti.

Sotto la guida di Domenica e Giuditta, due donne che hanno saputo dare alla grappa un carattere unico, unendo forza e armonia, Candolini ha trovato la sua doppia anima: rigore tecnico e delicatezza sensoriale. Questa visione ha consolidato un marchio già noto in Friuli, portandolo poi a essere apprezzato in tutta Italia, grazie a una storia di coerenza e innovazione discreta.

La bottiglia, iconica nella sua forma a fiaschetta, racconta da sola la filosofia di Candolini: linee sinuose che richiamano i flaconi dei profumi, equilibrio tra funzionalità ed eleganza, etichetta con elementi rosso vermiglio che valorizza i tre pilastri del distillato: limpidezza, purezza e femminilità. Ogni dettaglio è pensato per esaltare l’essenza della grappa senza sovrastrutture.

Nelle distillerie Fratelli Branca, dove oggi prosegue la sua storia, Candolini rafforza la propria identità senza compromessi. La distillazione si modernizza, ma la filosofia rimane invariata: rispettare la materia prima, valorizzare la limpidezza, mantenere la semplicità come forma di eccellenza. È un approccio che permette al distillato di esprimersi pienamente al palato e al naso, in tutte le sue sfumature.

Le tre espressioni – Bianca, Classica e Riserva – offrono esperienze diverse ma complementari. Candolini Bianca è fresca e immediata: cristallina, con note floreali e fruttate, sorprende per l’equilibrio e lascia un finale pulito e persistente. Candolini Classica nasce dal blend tra una grappa giovane e una invecchiata in botti di rovere francese per almeno 18 mesi: aromi complessi, note vinose e spezie si fondono in un insieme armonico, delicato ma deciso. Candolini Riserva rappresenta la massima espressione della maturità: oltre 18 mesi di invecchiamento in grandi tini di rovere francese donano profondità senza compromettere la trasparenza del distillato, con profumi di frutta secca, scorze d’arancia e cedro candite e spezie, per un gusto avvolgente e duraturo.

In un mondo dove spesso la complessità è scambiata per qualità, Candolini sceglie chiarezza ed essenzialità, dimostrando che l’eleganza autentica nasce dall’essenzialità. Ogni sorso racconta una storia di tradizione rispettata, di passione tramandata di generazione in generazione e di gusto intenso e gentile al tempo stesso. Candolini è, in definitiva, ciò che appare: limpida, pura, femminile, e capace di accompagnare i primi giorni d’autunno con raffinatezza e piacere autentico.