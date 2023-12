Global health e salute per il futuro, la via della prevenzione 2.0

(Adnkronos) – Prevenzione, ricerca, innovazione sono i tre asset per vincere la sfida della salute globale. Per rispondere alla sfida del global health, generare benessere e ridurre le disparità è necessario un cambiamento che parta dalla collaborazione di istituzioni, aziende e cittadinanza. Questo il messaggio emerso dall'evento "InnovaCtion: ricerca, innovazione e cambiamento per la salute del futuro" promosso da GSK Italia.

