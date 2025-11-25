Gli italiani al cambio gomme invernali: perché l’usato è diventata la scelta giusta per l’ambiente

Ogni autunno il calendario automobilistico segna il ritorno dell’obbligo di montare pneumatici invernali, una routine consolidata che assicura sicurezza e stabilità su strada durante i mesi più freddi. Tuttavia, questa pratica stagionale porta con sé una questione sempre più rilevante: l’impatto ambientale generato dal continuo ricambio degli pneumatici. Ogni anno, il passaggio dal set estivo a quello invernale produce un volume significativo di gomme ancora potenzialmente efficienti, destinate però a diventare rifiuti complessi da smaltire.

La crescente variabilità climatica e l’aumento dei costi di gestione delle auto accentuano l’attenzione verso questo tema. La sostituzione periodica, pur indispensabile per garantire aderenza e controllo su fondi freddi o bagnati, espone a un flusso costante di materiali che finiscono per pesare sui sistemi di smaltimento e sull’intero ciclo produttivo della gomma. Ridurre lo spreco non significa mettere in discussione la sicurezza, bensì ripensare modelli e abitudini per conciliare tutela ambientale ed esigenze tecniche del veicolo.

Il mercato delle gomme invernali usate cresce

Il segmento dell’usato, in questo senso, sta vivendo una fase di espansione che riflette cambiamenti più ampi nelle abitudini degli automobilisti. L’aumento dei prezzi dei prodotti nuovi, unito all’attenzione crescente verso il tema del riutilizzo dei materiali, sta spingendo una parte sempre più consistente del mercato a valutare soluzioni alternative. Le richieste riguardano soprattutto pneumatici con battistrada uniforme, usura regolare e caratteristiche tecniche ancora idonee alla stagione fredda, confermando un approccio più razionale e informato verso il cambio stagionale. Una tendenza, questa delle gomme invernali usate per auto , che trova riscontro anche nei dati raccolti da 4GommeUsate, che monitora costantemente l’evoluzione del settore.

Secondo la piattaforma, una quota significativa degli pneumatici dismessi conserva parametri tecnici adeguati per essere reimmessi sul mercato, a condizione che venga effettuata una selezione rigorosa. L’interesse crescente verso soluzioni circolari suggerisce che l’usato non è più percepito come scelta di ripiego, ma come strumento per ridurre costi e sprechi. 4GommeUsate evidenzia inoltre una maggiore consapevolezza nella valutazione dei pneumatici: un segnale che conferma l’evoluzione del mercato e la necessità di competenze specializzate per guidarlo in modo responsabile.

L’ordinanza del cambio gomme: una norma utile ma con effetti imprevisti

L’ordinanza che regola il cambio gomme invernali scandisce ogni anno tempi e modalità della sostituzione, stabilendo l’obbligo di montare pneumatici idonei alla stagione fredda dal 15 ottobre al 15 aprile, con un mese di deroga per consentire l’adeguamento. La norma nasce per garantire sicurezza in condizioni climatiche critiche, offrendo maggiore aderenza su fondi bagnati, ghiacciati o caratterizzati da temperature inferiori ai 7°C. Accanto al principio della tutela stradale, però, emerge un fenomeno parallelo che sta attirando crescente attenzione: l’aumento del numero di pneumatici sostituiti prima del termine effettivo della loro vita utile.

Le finestre temporali rigide e l’approssimarsi delle scadenze spingono infatti molti automobilisti a procedere con il cambio anche quando le gomme in uso presentano ancora caratteristiche tecniche adeguate. Il risultato è un incremento significativo di pneumatici dismessi che, pur essendo conformi ai requisiti di sicurezza, vengono esclusi dalla circolazione per rispettare la normativa.

Le caratteristiche che definiscono uno pneumatico invernale davvero idoneo alla stagione fredda

La mescola rappresenta il primo fattore distintivo di una gomma termica: più morbida rispetto a quella estiva, mantiene elasticità anche sotto i 7°C, assicurando un contatto costante con l’asfalto. A questa si aggiunge la struttura del battistrada, caratterizzata da lamelle fitte e tasselli più profondi, studiati per “aggrapparsi” alla superficie e aumentare la trazione su neve e ghiaccio.

Un’altra componente importante è la capacità di drenaggio: le scanalature longitudinali e trasversali devono smaltire rapidamente l’acqua per ridurre il rischio di aquaplaning, mantenendo la vettura stabile anche in presenza di piogge intense tipiche dell’inverno. Fondamentale, infine, la verifica degli indici omologati riportati sul fianco dello pneumatico: carico, velocità e soprattutto la marcatura M+S accompagnata dal simbolo del fiocco di neve (“3PMSF”), unico standard che certifica la reale idoneità alla stagione invernale.