Droga in casa e licenziamento: la Cassazione conferma la giusta causa anche per fatti extra-lavorativi 

Un dipendente viene trovato con ingenti quantitativi di stupefacenti in abitazione – tra cocaina e marijuana – insieme a contanti. Scattano l’arresto e gli arresti domiciliari. L’azienda licenzia per giusta causa. Il Tribunale convalida il recesso; la Corte d’appello conferma. In ultimo, la Cassazione civile, sezione lavoro, con l’ordinanza 12 novembre 2025 n. 29836, respinge il ricorso del lavoratore e rende definitiva la decisione.

Il cuore del provvedimento non è la misura della pena o l’idoneità fisica alla mansione: la Suprema Corte mette al centro il vincolo fiduciario che sorregge ogni rapporto di lavoro. Quando condotte– in sé penalmente illecite, con rilievo mediatico e precedenti disciplinari sullo sfondo – minano la credibilità personale del dipendente, la prosecuzione del rapporto diventa oggettivamente incompatibile. È questo lo spartiacque che giustifica la sanzione espulsiva.

La regola chiarita dalla Corte

La pronuncia si colloca nel solco dei precedenti: l’art. 2119 c.c. non è un catalogo chiuso di ipotesi, ma una norma elastica; la “giusta causa” si verifica quando il fatto, valutato alla luce degli standard sociali e del contesto aziendale, rompe la fiducia. Non serve che l’episodio si consumi sul luogo di lavoro, né che venga dimostrato un calo di produttività: ciò che conta è l’affidabilità complessiva del dipendente e l’immagine dell’impresa verso colleghi, clienti e comunità.

La Cassazione richiama inoltre il limite del giudizio di legittimità: la selezione e la ponderazione degli elementi – gravità, natura dolosa, protrazione, risonanza pubblica, precedenti – è compito dei giudici di merito. La censura in cassazione è ammissibile solo se mette a fuoco una non coerenza del ragionamento rispetto ai criteri dell’ordinamento; non basta contrapporre una lettura “più mite” dei fatti.

Cosa ha convinto i giudici

Nella fattispecie in esame la Corte rinviene un quadro univoco: la disponibilità di droga in quantità rilevante, la presenza di denaro, l’intervento dell’autorità giudiziaria con misure cautelari, l’eco locale della notizia e la pregressa storia aziendale. Elementi che, presi insieme, erodono la fiducia “qui e ora”, senza spazi per soluzioni graduali. Ne discende che l’argomento difensivo sulla mancata incidenza dei fatti sulla “capacità lavorativa” è fuori tema: il rapporto non si regge solo sulla prestazione, ma anche sulla reputazione.

Perché la decisione interessa oltre il caso specifico

Il provvedimento parla a due platee. Ai lavoratori ricorda che la sfera privata non è impermeabile quando le condotte travalicano in illeciti gravi e proiettano riflessi esterni sull’azienda. Agli HR e ai legali d’impresa offre una bussola: il potere disciplinare su fatti extra-lavorativi è esercitabile se esiste una connessione concreta con l’affidabilità del dipendente e con l’immagine dell’organizzazione. Conta la qualità dell’istruttoria e la motivazione sulla proporzionalità: cronologia degli eventi, effetti interni, esposizione mediatica, eventuali ruoli fiduciari ricoperti, storia disciplinare.

Il messaggio non legittima automatismi né scorciatoie. Non ogni “brutta figura” fuori dall’orario vale un licenziamento: occorrono gravità, concretezza del riflesso reputazionale e impossibilità di proseguire neppure provvisoriamente il rapporto. È qui che il giudizio di merito resta decisivo e, se ben costruito, difficilmente ribaltabile in sede di legittimità.

Conclusioni

Questa ordinanza non legittima un potere punitivo “a prescindere”, né offre immunità al privato. Il datore può intervenire su fatti extra-lavorativi solo quando la loro gravità, attualità e proiezione esterna rendono non esigibile la prosecuzione del rapporto; deve però provare con fatti verificabili la lesione del vincolo fiduciario e motivare la proporzionalità, valutando anche soluzioni meno afflittive. Dal lato del lavoratore restano ferme presunzione di innocenza e riservatezza: l’eco mediatica non basta da sola, né può sostituire l’accertamento di un pregiudizio concreto per l’azienda. L’equilibrio sta nel caso concreto: quanto più è chiaro l’impatto su sicurezza, affidabilità o ruoli sensibili, tanto più la sanzione espulsiva è giustificabile; dove l’offesa alla fiducia è dubbia o solo eventuale, prevale l’obbligo di graduare la risposta. La Cassazione ha stabilito proprio questo: niente automatismi, ma decisioni ancorate a istruttoria solida e motivazione coerente.

L’ordinanza 29836/2025 ribadisce un principio moderno: il lavoro si regge su prestazioni e fiducia. Quando la seconda crolla per condotte extra-lavorative gravissime che travalicano nell’illecito e intaccano la reputazione aziendale, la giusta causa regge. È una linea severa, ma coerente con un mercato dove la credibilità è un bene strategico tanto quanto la produttività.