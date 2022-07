Gioco legale, con le nuove norme occupazione a rischio 

Il settore del gambling, ovvero quello del gioco d’azzardo pubblico e legale, si trova davanti a un bivio. Virtuoso e stabile anche durante i mesi, terribili, della pandemia da Covid 19 adesso, per continuare a crescere, deve aggiornare le norme, porre il suo assetto normativo al passo con i tempi. Per il bene degli utenti e dei giocatori, ovviamente, ma soprattutto dei suoi lavoratori.

Lo sanno bene nel Lazio, dove a fine giugno è scattata la protesta degli operatori del gioco pubblico. In vista, infatti, ci potrebbe essere un maxi licenziamento dai numeri sconvolgenti. Oltre 12 mila lavoratori, infatti, rischiano il posto: 8 mila nella capitale, 1.600 a Latina, 1.500 a Frosinone, 800 a Viterbo e 400 a Rieti. Il motivo? La legge regionale numero 5 del 2013, che rischia di mettere per strada tantissimi professionisti. Numeri e dati riportati nel comunicato di Alleati per la legalità , coordinamento che raccoglie Assotabaccai, Donne in Gioco, Sapar, Acadi, Astro e il Sindacato Totoricevitori Sportivi. “Cosa sta succedendo nel Lazio? – si legge nella nota – Il 28 agosto 2022, per la prima volta in Italia, ci potremmo trovare davanti al più grande licenziamento di massa avvenuto per mano pubblica: per la prima volta infatti non è un’azienda a chiudere e a licenziare, ma il legislatore regionale”.

Bisogna quindi aggiornare tutte quelle leggi che rischiano di colpire un settore florido come il gambling, che offre lavoro a migliaia di professionisti. Lo dimostra il caso di Snaitech, uno dei più importanti concessionari per la gestione di giochi in Italia, protagonista di recente dell’importante acquisizione di Big Casino , operatore attivo in Italia dal 2007. Una rete retail diffusa su tutto il territorio nazionale con oltre 1.500 punti vendita per la raccolta delle scommesse, più di 37 mila slot e 10 mila videolottery. Un luogo e un’azienda che offrono possibilità di lavoro e di carriera. Attualmente infatti le posizioni aperte sono tantissime: dal Project Manager, al Trader, dagli addetti di sala, al PR Specialist, passando per manager, responsabili delle Risorse Umane e coordinatori delle relazioni con i lavoratori.

Insomma, il mondo del gioco pubblico e legale, regolato in Italia dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, è un ambiente che offre lavoro e occupazione a vario titolo e a vari livelli. Occorre adesso sostenerlo e aiutarlo con una serie di norme che tutelino i giocatori e tutta la filiera.