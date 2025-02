Gabry Ponte con Tutta l’Italia a San Marino Song Contest 2025

Alla notizia che il vincitore di Sanremo Olly non avrebbe partecipato all’Eurovision in molti avevano proposto che fosse Gabry Ponte con la sua “Tutta l’Italia” a partecipare al concorso internazionale del prossimo maggio.

In realtà, come da regolamento, il posto è spettato al secondo nella classifica finale sul palco dell’Ariston: Lucio Corsi con la sua, adorata dal pubblico, “Volevo essere un duro”. Ma nulla vieta di sperare che anche Gabry Ponte possa portare la sua hit all’Eurovision. Infatti il musicista italiano è in gara con Tutta l’Italia a San Marino Song Contest 2025, il cui vincitore sarà tra i partecipanti alla sfida canora in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea.

Presentato da Flora Canto e Francesco Facchinetti, il San Marino Song Contest 2025 andrà in onda l’8 marzo in diretta tv e radio alle 20.30 su San Marino RTV, Radio San Marino, Rai Radio2 anche in Visual sul canale 202, RaiPlay, RaiPlay Sound e in Dab+ tramite il consorzio Media Dab, e vedrà la partecipazione di 20 artisti in gara provenienti da sei Paesi europei. Ospiti della serata, sul palco del Teatro Nuovo di Dogana di San Marino, Cristiano Malgioglio con le sue “incursioni”, La Rappresentante Di Lista e Senhit, mentre un cast internazionale in gara per aggiudicarsi, in una sfida all’ultima nota, la palma di vincitore e il titolo di portabandiera della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2025.

Tra i venti artisti in gara nomi noti al pubblico italiano, come Bianca Atzei, Boosta, Marco Carta e Luisa Corna. E appunto Gabri Ponte con “Tutta l’Italia”.

ARTISTI IN GARA (in ordine alfabetico):

Bianca Atzei (Italia) – Testacoda

Besa (Albani) – Tiki tiki

Boosta(Italia) – BTW

Vincenzo Capua (Italia) – Sei sempre tu

Pierdavide Carone (Italia) – Mi vuoi sposare?

Marco Carta (Italia) – Solo fantasia

Luisa Corna (Italia) – Il giorno giusto

CuRLi (Svezia) – Juliet

Elasi(Italia) Lorella

Haymara (Italia) – Tómame las manos

KiNG FOO (Slovenia) – The Edge of the world

Paco (San Marino) – Until the end

Gabry Ponte (Italia) – Tutta l’Italia

Questo e quello (Italia) – Bella Balla

Silvia Salemi (Italia) – Coralli

Angy Sciacqua (Belgio) – “I”

Taoma (Italia) – NPC

Teslenko (Ucraina) – Storm

The Rumpled (Italia) – You Get Me So High

Giacomo Voli (Italia) – Ave Maria