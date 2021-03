Furia e Peano (Pd): “Vaccini sicuri, ora serve macchina che funzioni alla perfezione”

“I vaccini non sono pericolosi, sono sicuri, non è dimostrato nessun nesso causale tra la somministrazione del vaccino AstraZeneca e il decesso di alcune persone” affermano Paolo Furia, segretario del Pd Piemonte e la responsabile alla Sanità Maria Peano, commentando il caso del vaccino AstraZeneca di cui alcuni lotti sono stati sospesi per precauzione. “C’è molta emotività in questo momento, ragion per cui il livello regionale deve muoversi sempre previo consulto con l’Agenzia italiana del farmaco e perfettamente in linea con il Ministero della Salute, altrimenti esporrà la Regione, cittadini, operatori sanitari coinvolti a un grande disorientamento e agitazione oltre a creare stop and go dannosissimi nella somministrazione dei vaccini come è avvenuto ieri” proseguono. Furia e Peano lanciano poi un appello: “Adesso è il momento di procedere spediti, non ci possiamo permettere pause o tentennamenti, stiamo chiedendo grandi sacrifici ai cittadini con le chiusure, la Regione deve muoversi in modo allineato, incoraggiare i cittadini a vaccinarsi, assicurando sulla totale sicurezza. Ora serve una macchina che funzioni alla perfezione, senza inceppamenti, solo così possiamo guardare con fiducia alla ripresa nei prossimi mesi”.