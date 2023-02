Fridays for Future, sciopero globale venerdì 3 marzo

Venerdì 3 Marzo il Movimento globale Fridays For Future organizza uno sciopero a risonanza internazionale per la lotta alla crisi climatica, tornando a richiamare l’attenzione delle istituzioni e della cittadinanza attorno ad un tema che diviene di anno in anno più urgente e dagli effetti evidenti.

“Le città diventano sempre più invivibili, con temperature estreme e stili di vita non consoni ad una vita basata sul benessere personale e collettivo. Per risolvere le sfide sociali, economiche e ambientali che affrontiamo oggi, dobbiamo ripensare lo status quo. I governi e le altre istituzioni di tutto il mondo devono abbracciare nuovi modi di pensare e impegnarsi attivamente nell’innovazione dei sistemi diffusi per compiere progressi reali verso un mondo più sano e più prospero. Questo è il decennio in cui dobbiamo realizzare gran parte della riconversione ecologica” spiegano gli attivisti che elencano alcuni punti della loro agenda climatica.

“Ci concentreremo sui “to do” della nostra agenda climatica, analizzando:

1. Energia rinnovabile e CERS (Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali)

2. La mobilità sostenibile e la cura del ferro;

4. SAD (Sussidi Ambientalmente Dannosi) e bombe climatiche;

5. Transizione ecologica e sostenibilità economica;

6. Giustizia sociale ed eco transfemminismo;

In tutte le piazze d’Italia torniamo con rivendicazioni concrete per chiedere a questo governo di essere ascoltati!” concludono.