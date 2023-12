Forum Risorse Umane, Scarapicchia (Busuu): “Diversità e inclusione sfide più grandi mondo HR”

(Adnkronos) – “Una delle sfide più grandi che vediamo nel mondo HR in questo momento è la promozione della diversity inclusion in azienda, quindi diversità e inclusione”. Così Lucrezia Scarapicchia, Head of B2B Partnership di Italia Busuu, a margine del Welfare & Sustainability Day del Forum Risorse Umane di Comunicazione Italiana, l’appuntamento italiano di riferimento sui temi del lavoro e del People Management. "https://nuovasocieta.it/wp-content/uploads/2023/12/HR_Forum_Busuu.mp4"—altrowebinfo@adnkronos.com (Web Info)