Formazione, Sacilotto: “3300 nuove candidature per Lidl 2 your career”

(Adnkronos) – "Da metà estate, siamo partiti con questa campagna di selezione e abbiamo avuto oltre 3300 candidature che si sono offerte per questo tipo di percorso". Con queste dichiarazioni, l'amministratore delegato Risorse Umane di Lidl Italia, è intervenuto a margine dell'evento di presentazione del secondo biennio del percorso di formazione "Lidl 2 your career", alla presenza di Simona Tironi, Assessore alla Formazione e lavoro Regione Lombardia. Il progetto consentirà a 30 giovani talenti di diventare Assistant Store Manager in Azienda, firmando un contratto a tempo indeterminato al termine del biennio.