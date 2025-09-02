Flibco: nuovo collegamento diretto Porta Nuova–Aeroporto di Torino Caselle

Flibco inaugura la fermata nel cuore di Torino, in piazza Carlo Felice (angolo via Roma), a pochi passi dalla stazione di Porta Nuova. Il servizio, scelto da migliaia di passeggeri torinesi, collega il centro città con l’aeroporto di Torino Caselle con bus diretti senza fermate intermedie.

Le corse sono operative tutti i giorni, in entrambe le direzioni, ogni 30 minuti dalle 3:45 alle 23:40. Il tragitto è no-stop e richiede solo 25 minuti.

“L’arrivo a Porta Nuova rappresenta un passo importante per essere ancora più vicini ai nostri passeggeri. Con questa nuova tratta, rendiamo il nostro servizio accessibile direttamente dal cuore di Torino, rispondendo alle esigenze di chi cerca un’alternativa semplice, comoda ed economica per raggiungere l’aeroporto” – ha dichiarato Giuseppe Martino, Country Manager di Flibco.

Per orari, prezzi e indirizzi delle fermate consultare la pagina del Bus Torino Caselle Aeroporto.

Un mezzo alternativo che apre giusto in tempo per i lavori ferroviari

Fino al 7 settembre è sospeso il servizio ferroviario tra Torino e Caselle per lavori: in questo periodo Flibco offre un’alternativa comoda, diretta e affidabile per raggiungere l’aeroporto senza stress. La nuova fermata di Porta Nuova rende il collegamento ancora più accessibile per chi parte dal centro.

Una rete in crescita

Attiva a Torino dal marzo 2022 con il bus Torino Malpensa e, dal giugno 2023, da corso Vittorio Emanuele II all’aeroporto di Torino Caselle, Flibco rafforza la presenza in Piemonte con l’apertura della fermata a Porta Nuova, confermandosi un riferimento per la mobilità aeroportuale regionale.

Tariffe, flessibilità e comfort

I biglietti partono da 3,99€ e si acquistano su flibco.com, tramite app, al desk dedicato in aeroporto o a bordo. I titoli di viaggio sono flessibili: modificabili o riutilizzabili fino a 6 ore prima della partenza e, in caso di imprevisti, anche dopo l’orario previsto. A bordo sono disponibili prese USB, sedili ampi e spazi per i bagagli.

Chi è Flibco

Flibco è lo specialista europeo del trasporto da e verso gli aeroporti, con navette attive in una dozzina di scali, tra cui Charleroi-Bruxelles Sud, Brussels Airport, Londra Stansted, Francoforte Hahn, Budapest, Bergamo Orio al Serio, Milano Malpensa e Torino Airport. Viaggiare con flibco.com significa un’esperienza comoda, conveniente ed ecologica. A bordo sono disponibili Wi-Fi, prese per ricaricare i dispositivi elettronici e altri servizi pensati per migliorare il viaggio.